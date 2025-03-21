محافظ سوهاج يسلم جهاز 40 عروس للفتيات المقبلات علي الزواج من الفئات الأولي بالرعاية

في أجواء تغمرها السعادة والفرحة، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتسليم 40 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية. جاء ذلك خلال احتفال كبير أقيم في نادي المحليات، حيث تم تقديم هذه الأجهزة ضمن مبادرة جمعية "بدر الطوايل" بساقلتة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في التقرير التالي.

حضور رسمي ودعم مجتمعي واسع

شهد الحفل حضورًا رسميًا بارزًا، حيث تواجد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، وكبار المسؤولين التنفيذيين، وقيادات العمل المجتمعي. كما شارك في الفعالية ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر وهبي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، إلى جانب شريف السيد، رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومحمد فهمي، رئيس مجلس إدارة جمعية بدر الطوايل، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وأهالي المنطقة.

صور من الإحتفال

حفل تسليم جهاز 40 عروس

صور من التسليم

محافظ سوهاج: دعم الأسر الأولى بالرعاية أولوية أساسية

في كلمته، هنأ محافظ سوهاج الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني الهام. كما أكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

محتويات الأجهزة وفرحة الفتيات بالمبادرة

حرصت المبادرة على تزويد الفتيات المقبلات على الزواج بأجهزة أساسية تساعدهن في بدء حياتهن الزوجية، حيث شملت غسالة، بوتاجاز، فرن، بطانية، ولحاف، مما يضمن لهن بداية مريحة ومستقرة. وقد عبرت الفتيات وأسرهن عن سعادتهن الكبيرة بهذه المساهمة التي تعكس روح التكافل الاجتماعي.

التزام متواصل بتحقيق حياة كريمة للمواطنين

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود محافظة سوهاج والمجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم المعيشية، تعزيزًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتمكينهم من حياة أكثر استقرارًا وأمانًا.