التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تترقب الجماهير الإنجليزية، مواجهة فريق تشيلسي أمام نظيره توتنهام، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق تشيلسي ضد توتنهام مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مارك كوكوريا - ليفي كولويل - بنوا بادياشيلي - ويسلي فوفانا.

الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو - جادون سانشو - ريس جيمس.

الهجوم: بيدرو نيتو - كريستوفر نكونكو

موعد قمة تشيلسي أمام توتنهام

قمة فريق تشيلسي أمام نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس الموافق 3 إبريل 2025.

مشاهدة تشيلسي أمام توتنهام

يمكنك مشاهدة مباراة فريق تشيلسي أمام توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشيلسي ضد توتنهام

يسعي فريق تشيلسي لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق توتنهام لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي ضد توتنهام

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد توتنهام ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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