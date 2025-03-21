النادي الأهلي يحسم موقفه من شروط كوتيسا.. مفاجأة قوية

حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفها من شروط الدولي السويسري ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت من أجل الانتقال لصفوف المارد الأحمر.

ويأمل النادي الأهلي في تدعيم صفوف الفريق الأحمر بصفقات قوية خلال الصيف المقبل وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل.



الأهلي يرفض طلبات كوتيسا



رفضت إدارة النادي الأهلي الاستجابة للمطالب المالية المرتفعة التي قدمها السويسري ديريك كوتيسا، لاعب نادي سيرفيت السويسري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وجاء الرفض بسبب المغالاة في شروط اللاعب المالية، حيث طالب بمبلغ مليوني و300 ألف دولار سنوياً بالإضافة إلى 700 ألف دولار كمنحة تعاقد، مدعياً أنه سيُنهي عقده مع ناديه الحالي وينتقل إلى الأهلي مجاناً دون تكبد القلعة الحمراء أي تكاليف انتقال.

وكانت إدارة الأهلي قد قدمت عرضاً مغرياً للاعب عبر وكيل أعماله دينو لامبرتي، الذي يمثل أيضاً مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، حيث وصل العرض إلى مليون و700 ألف دولار للموسم الواحد.

إلا أن اللاعب أصر على مطالبه المالية المرتفعة، مما دفع إدارة النادي إلى رفض شروطه وطلب إعادة التفاوض لتخفيض راتبه السنوي تمهيداً لإتمام الصفقة وفقًا لما علمه " الموجز".

ويسعى الأهلي إلى تعزيز صفوفه بضم كوتيسا استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامته الصيف المقبل في أمريكا.

ويُعتبر اللاعب أحد الأهداف الرئيسية للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصةً مع إيمان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بقدراته الفنية. وقد جرت مفاوضات بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الخلافات المالية حالت دون إتمام الصفقة آنذاك.

وعلى الرغم من تجديد الأهلي لرغبته في ضم اللاعب مؤخراً عبر ممثليه ووكيل أعماله، إلا أن الاتفاق لم يُحسم حتى الآن بسبب المطالب المالية المرتفعة.

ورغم اعتبار إدارة النادي الأهلي أن شروط اللاعب مبالغ فيها، إلا أنها لم تغلق الباب تماماً أمام إمكانية استئناف المفاوضات في المستقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره نادي طلائع الجيش ضمن فعاليات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الرابطة المحترفة.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأثنين المقبل 24 مارس الجاري.

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