الأولمبية المصرية تشكل لجنة متخصصة للبت في شكوي النادي الأهلي

تقدم النادي الأهلي بشكوي للجنة الأولمبية ضد إتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية بعد إعلان رابطة الأندية احتساب ثلاث نقاط لنادي الزمالك مع خصم 3 نقاط من الأهلي مع نهاية الموسم.

الأهلي

وكانت مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي الموافق 11مارس الماضي قد تسبب في أزمة بسبب إصرار اتحاد الكرة علي إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري، في ظل رغبة المارد الأحمر في استقدام حكام أجانب، وفيما يلي يستعرض موقع الموجز اللجنة المتخصصة التي شكلتها اللجنة الأولمبية للبت في أزمة مباراة القمة.

اللجنة المتخصصة في البت في شكوى النادي الأهلي

قررت اللجنة الأولمبية تشكيل لجنة متخصصة للبت في شكوي النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة حيث ضمت كل من: ترأس اللجنة اللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ، و المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية.

موعد قرار اللجنة الأولمبية في أزمة مباراة القمة

المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية

وكان المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية قد أعلن عن موعد الإعلان عن القرار بشأن مباراة القمة قائلًا: "القرار النهائي بشأن شكوى النادي الأهلي والفصل في أزمة مباراة القمة سيكون سريعا وقبل استئناف مباريات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري".

وأضاف إدريس خلال تصريحات تلفزيونية:" منحنا رابطة الأندية واتحاد الكرة أسبوعا للرد على شكوى الأهلي، والحديث عن أنّ اللجنة الأوليمبية غير مختصة بقرار الفصل غير صحيح، ونؤكد أنّ موعد إعلان قرارنا النهائي في شكوى الأهلي سيكون قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدوري".

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فريق إنبي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي يستعد لخوض أولي مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهة فريق إنبي في تمام التاسعة ونصف مساء الجمعة القادمة الموافق 20 من شهر مارس الجاري، في المباراة التي تقام علي ستاد السلام، وتنقل عبر قناة أون سبورت 1 بتعليق محمد رمضان.

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