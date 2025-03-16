أول تحرك من الأهلي لحسم صفقات كأس العالم للأندية.. مفاجأة

بدأ مسئولو النادي الأهلي في الاستعداد لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها صيف العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعمل لجنة التخطيط للكرة بالنادي على التجهيز لهذا الحدث العالمي الكبير، حيث تطمح إدارة القلعة الحمراء لتقديم عروض قوية وتحقيق نتائج مشرفة.

الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقتين مدويتين

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة تخطط لضم صفقتين قويتين في خط الهجوم، وذلك لتعزيز القوة الهجومية للفريق خلال البطولة العالمية بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب أندية بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم النجم العالمي ليونيل ميسي، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.

وأوضح المصدر لـ" الموجز" أن المشاورات داخل لجنة التخطيط للكرة بـ النادي الأهلي تركز حاليًا على ضم صفقة قوية محلية وأخرى أجنبية، سيتم تسجيلهما في قائمة الفريق قبل انطلاق البطولة.

كما تجري مفاوضات مع أكثر من لاعب محلي وأجنبي للتوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وفي سياق متصل، بدأ مسئولو النادي الأهلي الاتصال بنظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستيضاح بعض الأمور المالية والإدارية والتنظيمية المتعلقة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستمر التواصل بين مسئولي الأهلي وفيفا لبحث تفاصيل لائحة البطولة، وقائمة كل فريق، بالإضافة إلى أمور أخرى مرتبطة بالمنافسة.

قرعة مونديال الأندية 2025 بمشاركة النادي الأهلي

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي وسياتل الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيورز، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، ليون المكسيكي، الترجي التونسي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومنينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند، أولسان الكوري الجنوبي، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، يوفنتوس، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد، ريد بول سالزبورج، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

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