مفاجأة.. نجم بيراميدز على رادار النادي الأهلي في الصيف

يبجث النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويأمل النادي الأهلي بشدة في تعزيز صفوفه بقوة بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر من أجل تقديم مستويات قوية في بطولة المونديال المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

محمود مرعي على رادار الأهلي

وشهدت الأيام الأخيرة مفاوضات رسمية بين وسطاء يمثلون النادي الأهلي ومحمود مرعي، لاعب نادي بيراميدز، بهدف انضمامه إلى القلعة الحمراء مع بداية الموسم الجديد.

وعلم " الموجز" أنه تمت مباحثات من قبل وسطاء النادي الأهلي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتمد الأهلي في هذه الصفقة بشكل كبير على رغبة اللاعب الملحة في الانضمام إلى النادي، بالإضافة إلى إنهاء كافة التفاصيل مع نادي بيراميدز، خاصةً وأن عقد اللاعب يمتد حتى يونيو 202.

وخلال هذا الموسم، شارك محمود مرعي مع بيراميدز في 19 مباراة، موزعة كالتالي: مباراة واحدة في كأس مصر، و9 مباريات في الدوري المحلي، و8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة واحدة في كأس السوبر المصري كما يحل محمود مرعي بديلاً عن أحمد سامي في تشكيلة الفريق.

وفي سياق آخر، ترددت أنباء عن اهتمام النادي الأهلي بضم ثنائي بيراميدز، إبراهيم عادل ومحمد الشيبي، للمشاركة مع المارد الأحمر في كأس العالم، وذلك بنظام الإعارة خلال فترة البطولة فقط.



إلا أن النادي الأهلي لم يتخذ أي خطوات رسمية في هذا الشأن حتى الآن، حيث ينتظر التنسيق الكامل مع المدرب مارسيل كولر لتحديد احتياجاته الفنية.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره نادي إنبي ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة كأس العاصمة موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق إنبي يوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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