طلب عاجل من نجم الأهلي بعد عرض الوداد المغربي.. تفاصيل مثيرة

قرر المغربي يحيى عطية الله، لاعب الأهلي، عقد اجتماع خاص مع مسئولي النادي خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مصيره مع الفريق.

الهدف من الاجتماع هو مناقشة تفعيل عقد إعارته من نادي سوتشي الروسي أو عدم تفعيله، مما يسمح للاعب باتخاذ قرار بشأن مستقبله، خاصة في ظل تلقيه عدة عروض من أندية أوروبية وعربية.

ومن أبرز هذه العروض، عرض من نادي الوداد المغربي، الذي يرغب في الاستفادة من مهارات عطية الله في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل.

يحيى عطية الله يطلب حسم مصيره مع الأهلي

وسيشارك الوداد في هذه البطولة العالمية، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً، إلى جانب الأهلي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي كممثلين عن القارة الأفريقية.

ويسعى يحيى عطية الله إلى مناقشة مستقبله مع إدارة الأهلي في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد ظهور تقارير إعلامية تشير إلى أن المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، لا يرغب في شراء اللاعب بشكل دائم.

وأوصى كولر للإدارة بعدم الاستمرار مع عطية الله، مشيراً إلى ضعف قدراته الفنية والإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الوجه قبل عدة أسابيع.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع القادم بين عطية الله وإدارة الأهلي حسم هذا الملف واتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل اللاعب، الذي انتقل إلى الأهلي في صيف العام الماضي من نادي سوتشي الروسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند يسمح بشرائه بشكل دائم مقابل مليون ونصف المليون يورو.

ويذكر أن عطية الله يغيب حالياً عن مباريات وتدريبات الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وقد خضع اللاعب بعدها لعملية جراحية لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، وأنهى مؤخراً برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويُنتظر أن يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب تدريجياً، مع ارتدائه قناعاً واقياً للوجه.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه إنبي في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق إنبي يوم الخميس الموافق 20 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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