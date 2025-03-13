تطورات جديدة حول مفاوضات الأهلي مع محمد الشناوي.. مفاجأة

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بخصوص مفاوضات النادي الأهلي مع محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي عقب انتهاء الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانضمام إليه دون العودة لإدارة المارد الأحمر.

محمد الشناوي يقترب من البقاء في الأهلي

وقرر مسؤولو النادي الأهلي زيادة العرض المالي المقدم لمحمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق، من 25 إلى 35 مليون جنيه سنوياً، في محاولة لإقناعه بتجديد عقده مع النادي وإنهاء أي احتمالات لرحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.

جاء هذا القرار بعد خلافات ظهرت خلال مفاوضات تجديد عقد الحارس الدولي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، مما يسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ دون الحاجة لموافقة الأهلي.

وأفاد مصدر داخل النادي الأهلي لـ" الموجز" بأن الإدارة ترغب في الاحتفاظ بالشناوي نظراً لقدراته الفنية المتميزة وخبراته الكبيرة التي يحتاجها الفريق، بالإضافة إلى دوره البارز كقائد في غرفة خلع الملابس، حيث يُعتبر عنصراً أساسياً في توحيد صفوف اللاعبين.

وأكد المصدر أن الشناوي يتلقى عرضاً مغرياً من أحد الأندية السعودية بقيمة 2.5 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل حوالي 130 مليون جنيه مصري.

وأوضح أن إدارة الأهلي تسعى لتجديد عقد الحارس بقيمة 35 مليون جنيه سنوياً، على أن تتحمل خزينة النادي 25 مليون جنيه، بينما سيحصل الشناوي على المبلغ المتبقي من خلال عقود الإعلانات التي يُديرها النادي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تعمل على إنهاء ملف تجديد عقد الشناوي في أقرب وقت ممكن، لتجنب أي تطورات غير مرغوب فيها خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره نادي إنبي في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة المحترفة.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه إنبي 20 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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