اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة الأهلي والزمالك

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الأنباء الواردة بخصوص إعادة مباراة الأهلي والزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

وشهدت الساعات الماضية تداول نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي بيانًا من جانب اتحاد الكرة يُفيد بإعادة لقاء الأهلي والزمالك بطاقم تحكيمي أجنبي ببطولة الدوري العام.

اتحاد الكرة ينفي إعادة مباراة الأهلي ضد الزمالك

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن البيان المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتحدث عن إعادة مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلي المقررة مساء الثلاثاء الماضي في إطار الدوري، هو بيان غير صحيح ولم يصدر عن الجبلاية.

وأشار المسئولون إلى أن المجلس لم يصدر أي بيانات خلال الساعات الأخيرة، مؤكدين أن رابطة الأندية المحترفة هي الجهة المسؤولة عن إدارة المسابقة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الأحداث التي وقعت في مباراة القمة، والتي لم تُقام بسبب غياب الأهلي عن الحضور حسب ما علمه " الموجز".

ووفقاً للائحة رابطة الأندية المحترفة، فإن العقوبات المترتبة على الانسحاب من مباراة واحدة في الدوري تكون كالتالي:

اعتبار الفريق المنسحب مهزوماً في المباراة بنتيجة 2/0.

خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المنسحب، بالإضافة إلى اعتباره مهزوماً في المباراة، مع إعادة ترتيب الفريق في جدول المسابقة.

أما في حالة الانسحاب من مسابقة الدوري وعدم استكمالها، فإن العقوبات تكون أكثر صرامة، وتشمل:

إذا حدث الانسحاب خلال المرحلة النهائية من المسابقة، يتم هبوط النادي إلى الدرجة الأدنى في الموسم التالي، مع حرمانه من المشاركة في المسابقة لموسمين قادمين، ودفع غرامة مالية قدرها 20 مليون جنيه.

يتحمل النادي المنسحب الخسائر المالية الناجمة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث، بالإضافة إلى النفقات الأخرى المرتبطة بمشاركته في المباريات قبل الانسحاب.

يتم احتساب جميع النقاط والأهداف المسجلة والأهداف التي دخلت مرماه في المباريات التي لعبها خلال المرحلة الأولى، بينما تُلغى نتائج جميع مبارياته التي لعبها في المرحلة النهائية حتى لحظة الانسحاب.

موعد مباراة الأهلي القادمة.

وعلى سياق اخر يواصل فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام إنبي في إطار منافسات بطولة كأس العاصمة.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام إنبي يوم الخميس في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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