قرار عاجل من النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب القمة

أصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسميًا يشكو من خلاله الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الزمالك.

ويواصل مجلس إدارة الأهلي متابعة تطورات أزمة مباراة القمة الأخيرة، حيث يعقد اجتماعات متواصلة لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة. وكان المجلس قد أعلن ظهر الثلاثاء الماضي أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة تداعيات الأزمة والبحث عن حلول مناسبة.

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال اجتماعه اليوم السبت، تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، وذلك بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها بشكل مخالف للوائح المنظمة فيما يتعلق بمباراة القمة.

وجاء القرار بعد إصرار الاتحاد المصري على إقامة المباراة بحكام مصريين، على الرغم من قرار رابطة الأندية المحترفة (المسؤولة عن تنظيم مسابقة الدوري) بإدارة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين جميع الأطراف. ولا يزال الاجتماع مستمرًا حتى الآن.

الأهلي والزمالك

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة على أعلى مستوى بين رئيس النادي الأهلي ومسؤولين بارزين في المجال الرياضي، بهدف احتواء الأزمة وإيجاد مخرج لها. ومن المقرر أن يعرض رئيس النادي تفاصيل هذه الاتصالات والحلول المقترحة خلال الاجتماع الجاري.

ويترقب مجلس الأهلي الإعلان الرسمي من رابطة الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن قرارها النهائي حول أزمة مباراة القمة، التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع الكروي المصري.

الأهلي يصر على الانسحاب من الدوري المصري

وكان الأهلي قد رفض الذهاب إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة رقم 130، المقررة التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز. ولم يحضر الأهلي المباراة، مما دفع الحكم محمود بسيوني إلى إطلاق صافرته معلنًا نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة فقط من بدايته.

ويصر مجلس الأهلي على موقفه بعدم استكمال بطولة الدوري، خاصة بعد إصرار اتحاد الكرة على إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري وفقًا لما علمه " الموجز".

ومع ذلك، يترقب المجلس نتائج الاتصالات الجارية، والتي قد تقدم حلولاً تساعد في احتواء الأزمة وإعادة الأهلي إلى منافسات الدوري دون تكبد خسائر كبيرة.

كما قرر مجلس الأهلي تحمل تكلفة تذاكر جماهير الفريق التي تم بيعها لمباراة القمة، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة "تذكرتي" لتحديد آلية إعادة قيمة هذه التذاكر إلى الجماهير بالشكل القانوني المناسب.

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