اللجنة الأولمبية تعلن موعد الفصل في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلن المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية عن موعد البت في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولي من منافسات الدور الثاني لمجموعة الصراع علي اللقب في الدوري المصري.

المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية

ورفض النادي الأهلي خوض مباراة القمة بسبب اصرار اتحاد الكرة علي لعب المباراة بطاقم تحكيم مصري في ظل طلب النادي الأهلي ورابطة الأندية المصرية طاقم تحكيم أجنبي لتلك المواجهة، وفيما يلي يستعرض موقع الموجز موعد قرار اللجنة الأولمبية.

موعد قرار اللجنة الأولمبية في أزمة مباراة القمة

صراح المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية عن موعد الإعلان عن القرار بشأن مباراة القمة قائلًا: "القرار النهائي بشأن شكوى الأهلي والفصل في أزمة مباراة القمة سيكون سريعا وقبل استئناف مباريات الجولة الثانية من مرحلة حسم الدوري".

وأضاف إدريس خلال تصريحات تلفزيونية:" منحنا رابطة الأندية واتحاد الكرة أسبوعا للرد على شكوى الأهلي، والحديث عن أنّ اللجنة الأوليمبية غير مختصة بقرار الفصل غير صحيح، ونؤكد أنّ موعد إعلان قرارنا النهائي في شكوى الأهلي سيكون قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدوري".

الأهلي يتقدم بشكوي للجنة الأولمبية ضد اتحاد الكرة والرابطة

تقدم النادي الأهلي بشكوي ضد إتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية للبت في أزمة مباراة القمة بعد إعلان رابطة الأندية نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0 بإعتبار الأهلي منسحبًا مع خصم ثلاث نقاط في آخر الموسم.

انسحاب الأهلي أمام الزمالك في القمة

الأهلي يترقب قرار اللجنة الأولمبية

يواصل مجلس إدارة الأهلي متابعة تطورات أزمة مباراة القمة الأخيرة، حيث يعقد اجتماعات متواصلة لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة، حيث أعلن المجلس ظهر الثلاثاء الماضي أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة تداعيات الأزمة والبحث عن حلول مناسبة.

كما أعلن المجلس أيضًا تحمل تكلفة تذاكر جماهير الفريق التي تم بيعها لمباراة القمة، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة "تذكرتي" لتحديد آلية إعادة قيمة هذه التذاكر إلى الجماهير بالشكل القانوني المناسب.

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