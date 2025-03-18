بسبب الأهلي.. لاعب نادي الزمالك يتمرد علي تجديد عقده مع القلعة البيضاء

نادي الزمالك.. تعقد اللجنة الفنية في نادي الزمالك برئاسة أحمد حسام ميدو جلسات مع اللاعبين لحسم ملف تجديد العقود، في ظل رغبة مجلس إدارة النادي في الحفاظ علي قوام الفريق الأساسي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك

وتسعي اللجنة الفنية بنادي الزمالك لتجديد عقود اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم وهم: أحمد مصطفى زيزو، وعبد الله السعيد، وعمر جابر، ومحمود حمدى الونش، والتونسى حمزة المثلوثى، ومحمد السيد، وفيما يلي يرصد موقع الموجز آخر التطورات في هذا الملف.

لاعب الزمالك يتهرب من تجديد عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تهرب محمد السيد لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

محمد السيد لاعب نادي الزمالك

الأهلي يعرقل ملف تجديد محمد السيد مع الزمالك

وشهدت الأيام الأخيرة تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب بعد انتشار أنباء عن تواصل وكلاء من الأهلي من أجل التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر ، ويسعي مسؤلوا نادي الزمالك إلي تجديد عقد اللاعب لـ 5 مواسم مقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع الجونة في التاسعة ونصف مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر.

نادي الزمالك

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

ويشارك نادي الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة سابقًا" ضمن المجموعة الأولي وفيما يلي جدول مجموعات بطولة كأس الرابطة الذي جاء كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مكافئات بطولة كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية عن رصد 25مليون جنيه مكافآت بطولة كأس عاصمة مصر حيث يحصل البطل علي 10 مليون جنيه، و4 ملايين للوصيف، فيما يحصل الثالث علي 2مليون والرابع علي مليون ونصف، مع حصول كل فريق علي 400 ألف جنية نظير المشاركة فقط.

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