الزمالك يستعد بالبدلاء لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر

نادي الزمالك.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق الجونة ضمن منافسات دور المجموعات لكأس عاصمة مصر "كأس الرابطة سابقًا" حيث يقع الزمالك ضمن المجموعة الأولي مع كل من سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

نادي الزمالك

هذا واستقر جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك علي الدفع بلاعبي الزمالك الذين لا يشاركون بانتظام في مباريات القلعة البيضاء، وفيما يلي يستعرض الموجز ملامح التغييرات المتوقعه علي تشكيل الفارس الأبيض في مواجهة الجونة غدًا.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع الجونة في التاسعة ونصف مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

فيما تنقل مباراة الزمالك والجونة التي تقام مساء غدٍ الأربعاء علي ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة on sport 1، بتعليق محمد الشاذلي.

بيسيرو يستقر علي الدفع بالبدلاء أمام الجونة

واستقر البرتغالي جوزيه بيسيرو علي التشكيل الأساسي لفريق الزمالك في مواجهة الجونة،حيث ينوي الدفع بالثلاثي حسام أشرف ومحمد حمدي وأحمد حسام في التشكيل الأساسي بالإضافة إلي إعطاء شيكابالا قائد الفريق وقت أطول خلال تلك المواجهة.

مباراة الجونة مفتاح مشاركة البدلاء مع الزمالك

وتأتي مشاركة الثلاثي السابق ذكرهم في التشكيل الأساسي ضمن رغبة بيسيرو في إعطاءهم ، الفرصة الكاملة في بطولة كأس عاصمة مصر، لإثبات وجودهم من أجل حسم مصيرهم من الاعتماد عليهم في مباريات الدوري والكونفيدرالية خلال الفترة القادمة.

نادي الزمالك

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مكافئات بطولة كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية عن رصد 25مليون جنيه مكافآت بطولة كأس عاصمة مصر حيث يحصل البطل علي 10 مليون جنيه، و4 ملايين للوصيف، فيما يحصل الثالث علي 2مليون والرابع علي مليون ونصف، مع حصول كل فريق علي 400 ألف جنية نظير المشاركة فقط.

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