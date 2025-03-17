تغييرات محتملة في تشكيل الزمالك أمام الجونة بـ الدوري المصري

يستعد فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي الجونة في بطولة كأس الرابطة المحترفة موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام منافسه نادي الجونة يوم الأربعاء الموافق 19 مارس الجاري في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك ضد الجونة

وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، إجراء تغييرات كبيرة على تشكيل الفريق في مباراته المقبلة أمام الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بسبب الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الأبيض نتيجة الارتباطات الدولية للاعبين.

ويأتي التغيير الأبرز في خط الدفاع، حيث سيغيب حسام عبد المجيد لانضمامه إلى المنتخب الوطني، مما يدفع الجهاز الفني للبحث عن بدائل لتعويض غيابه وفقًا لما علمه " الموجز"

وفي خط الوسط، سيفتقد الزمالك جهود الثلاثي نبيل عماد "دونجا"، محمد شحاتة، وأحمد مصطفى "زيزو"، بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب الأول، بالإضافة إلى غياب محمد السيد لانضمامه إلى منتخب الشباب.

ومن المنتظر أن يعود محمود جهاد إلى التشكيلة الأساسية لتعويض الغيابات في وسط الملعب، على أن يشارك إلى جانبه سيف جعفر، الذي سيحصل على فرصة البدء في المباراة.

وفي خط الهجوم، يدرس الجهاز الفني لـ الزمالك الاعتماد على أحد الثنائي ناصر منسي أو حسام أشرف لتعويض غياب سيف الدين الجزيري، الذي التحق بمعسكر منتخب تونس.

بيسيرو يمنح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة

وكان بيسيرو قد منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات، أمس الأحد، عقب الفوز على سموحة في كأس مصر، قبل استئناف التدريبات اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على سموحة بنتيجة (4-2) في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ليضرب موعدًا مع سيراميكا كليوباترا في الدور القادم من البطولة.

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