موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي بطولة كأس مصر

كأس مصر.. بعد تخطي نادي الزمالك عقبة سموحة في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر بنتيجة 4-2، يضرب الفارس الأبيض موعدًا في نصف نهائي البطولة أمام سيراميكا، وفيما يلي يرصد موقع الموجز موعد مباراة الزمالك وسيراميكا.

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسيراميكا علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر يوم الجمعة الموافق 28 من شهر مارس الجارى.

أحداث مباراة الزمالك وسموحة

افتتح أهداف اللقاء سيف الجزيرى للزمالك فى الدقيقة '12 قبل أن يتعادل محمد مصطفي ميدو لسموحه في الدقيقة'25 ،ثم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل محمد سالم الهدف الثانى لسموحة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

ومع الدقيقة'59 احترقت شباك سموحه بالنيران الصديقة بعد تسجيل بركات حجاج لاعب سموحة هدف بالخطأ فى مرماه، قبل أن يسجل محمود بنتايج الهدف الثالث للقلعة البيضاء فى الدقيقة'61، و مصطفي شلبي الهدف الرابع في الدقيقة '95 لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2 لصالح الزمالك.

مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر

الزمالك ومودرن سبورت

بدأ الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر بالفوز علي أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل لاشئ في دور الـ 32، ثم في دور الـ 16 تخطي مودرن بنتيجة 2-1، قبل الفوز في المباراة الأخيرة أمام سموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة.

تاريخ مواجهات الزمالك مع سيراميكا

تواجه فريقي الزمالك وسيراميكا من قبل في 9 مناسبات، مال التاريخ خلالها للفارس الأبيض الذي تمكن من حصد 8 لقاءات لصالحه، بينما فرض سيراميكا كليوباترا التعادل في مباراة وحيدة وجائت تفاصيل المواجهات كالتالي:

اللقاء الأول بتاريخ 11 مارس 2021، فاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

اللقاء الثاني بتاريخ 20 أغسطس 2021 بمسابقة الدوري، وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

اللقاء الثالث بتاريخ 28 يناير 2022 بكأس الرابطة المحترفة، فاز الزمالك على سيراميكا كليوبلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اللقاء الرابع بتاريخ 28 يونيو 2022 بمسابقة الدوري، وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

اللقاء الخامس بتاريخ 23 أكتوبر 2022 بسمابقة الدوري، وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

اللقاء السادس بتاريخ 26 أبريل 2024 بمسابقة الدوري، وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

اللقاء السابع بتاريخ 14 يونيو 2024 بالجولة 11 بمسابقة الدوري، وفاز الزمالك بنتيجة 2-1.

اللقاء الثامن بتاريخ 29 يونيو 2024 بالجولة 28 بمسابقة الدوري، انتهي بنتيجة 4-2 لصالح الزمالك.

اللقاء التاسع والأخير في الدوري بتاريخ 19-12-2024، وحسم التعادل نتيجة المباراة بهدف لكل فريق.

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