اتحاد الكرة يغير توقيت مباريات ربع نهائي كأس مصر.. إليكم المواعيد

كأس مصر.. قررت إدارة لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري تغيير مواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر ليقام جميع مبارياته يوم السبت 15 مارس، بدلًا من الجمعة والسبت 14، 15 مارس، وفيما يلي يرصد موقع الموجز مواعيد مباريات دور الـ8 من البطوله.

بيراميدز والمقاولون العرب

مواعيد مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر

يلعب دور الـ 8 من بطولة كأس مصر مساء يوم السبت الموافقان 15 مارس الجاري بعد قرار لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم بلعب جميع منافسات دوري ربع النهائي علي يوم واحد بدلًا من يومين.

و تبدأ المباريات في التاسعة ونصف مساء يوم السبت الموافق 15 مارس الجاري بمواجهة سيراميكا والجونة التي تقام علي ستاد هيئة قناة السويس الجديد، وفي نفس التوقيت يواجه غزل المحلة نادي البنك الأهلي.

بينما في نفس اليوم يلتقي بيراميدز بنظيره انبي علي ستاد الدفاع الجوي في التاسعة ونصف مساءً،و في نفس التوقيت يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وسموحة.

الزمالك وسموحة

جدير بالذكر أن مباراة القمة 130 التي تجمع بين الأهلي والزمالك تسببت في تأجيل مباراة الزمالك في كأس مصر من الجمعة 14 مارس إلي السبت 15 مارس 2025.

إحصائيات دوري الـ 16

وكان دور الـ 16 قد شهد مباريات مثيرة انتهت جميعها بفوز أحد الفريقين دون اللجوء في أي مواجهة من الدور ذاته لركلات الترجيح، وفيما يلي يرصد موقع الموجز نتائج مباريات دور الـ 16 وموعد مباريات دور الـ 8.

نتائج مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر

انتي دور الـ 16 من بطولة كأس مصر والذي شهد علي عدة انتصارات مثيرة آخر انتصار المحلة بنتيجة 1-0،وجائت النتائج كالتالي:

بيراميدز 2-0 المقاولون

غزل المحلة 1-0 فاركو

البنك الأهلي 3-1المصري البورسعيدي

الزمالك 2-1 مودرن سبورت

الجونة 3-1 تيم

سموحة 1-0 زد

سيراميكا 2-0 طلائع الجيش

انبي 1-0 الإسماعيلي

الأهلي يغيب عن بطولة كأس مصر هذا الموسم

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس مصر غياب النادي الأهلي حامل لقب البطولة، والأكثر تتويجا خلال منافساتها بـ 38 بطولة، فيما يمتلك الأهلي لقب الهداف التاريخي للبطولة أيضًا، والمسجل باسم الراحل أحمد مكاوي لاعب المارد الأحمر والذي تمكن في مسيرته من تسجيل 35 هدف في البطولة ذاتها.

اقرأ أيضًا:

إمام عاشور يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة