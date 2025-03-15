مصير ناصر منسي النهائي من المشاركة مع الزمالك أمام سموحة بكأس مصر

شهدت الساعات الماضية مصير ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك من المواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي سموحة في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وتعرض ناصر منسي لوعكة صحية قبل المواجهة الماضية بين الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض نتيجة انسحاب المارد الأحمر.

ناصر منسي يغيب عن مباراة الزمالك وسموحة

وعلم " الموجز" أن احتمالات مشاركة ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك قد تقلصت ، في مباراة فريقه أمام سموحة، المقررة اليوم السبت في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك بسبب إصابته التي أدت إلى غيابه عن التدريبات الأخيرة للفريق.

وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تصريحات صحفية، أن ناصر منسي يعاني من وعكة صحية حالت دون مشاركته في التدريبات والمباريات الأخيرة، بما في ذلك مباراة القمة الأخيرة.

وأشار أسامة إلى أن اللاعب لا يزال يخضع للمتابعة الطبية الدقيقة لضمان تحسن حالته الصحية قبل السماح له باستئناف التدريبات الجماعية.

كما أوضح أن ناصر منسي يتبع حاليًا بروتوكولًا علاجيًا تحفظيًا يهدف إلى تسريع عملية تعافيه وتمكينه من العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد دقيق لعودته، مما يقلل من فرص مشاركته في مواجهة سموحة.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو أمام منافسه نادي سموحة الذي يقوده فنيًا أحمد سامي ضمن فعاليات بطولة كأس مصر.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام منافسه سموحة اليوم السبت الموافق 15 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة سموحة ضد الزمالك

حراسة المرمى: الهاني سليمان – محمد أشرف – حسين تيمور

خط الدفاع: هشام حافظ – عبد الرحمن عامر – شريف رضا – أدهم أحمد – محمد مصطفى – بركات حجاج

خط الوسط: محمود صابر – دوكو دودو – محمد كوني – إسلام عطية – أشرف مجدي – أدهم أحمد – عمرو السيسي – محمد متولي – أبو بكر ليادي – محمد سعيد

خط الهجوم: مصطفى البدري – محمد سالم – صامويل أمادي

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