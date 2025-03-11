بيراميدز بمعنويات مرتفعة أمام المصري بعد انسحاب الأهلي

ينتظر فريق بيراميدز، مواجهة غريمه المصري، بمعنويات مرتفعة، بعد انسحاب غريمه الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، مساء اليوم في بطولة الدوري.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، استعداداته لمواجهة غريمه المصري، في الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بموسم 2024-2025.

ويخوض بيراميدز هذه المواجهة، وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 42 نقطة، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 39، مما أعطى دفعة معنوية للفريق السماوي الذي يصارع على اللقب.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة بيراميدز ضد المصري في الدوري والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة بيراميدز ضد المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ضد المصري، مساء يوم الأربعاء الموافق 12 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري

وتذاع مباراة بيراميدز والمصري، عبر شاشة أون تايم سبورت، كونها الناقلة لمباريات دوري نايل.

تردد قنوات أون تايم سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالآتي:

1- بيراميدز – 42 نقطة.

2- الأهلي – 39 نقطة.

3- الزمالك – 35 نقطة.

4- المصري البورسعيدي – 30 نقطة.

5- البنك الأهلي – 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا – 24 نقطة.

7- فاركو – 23 نقطة.

8- بتروجيت – 22 نقطة.

9 – حرس الحدود – 22 نقطة.

10- زد – 21 نقطة.

11- طلائع الجيش – 21 نقطة.

12- سموحة – 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري – 18 نقطة.

14- الجونة – 17 نقطة.

15- غزل المحلة – 17 نقطة.

16- الإسماعيلي – 14 نقطة.

17- إنبي – 12 نقطة.

18- مودرن سبورت – 9 نقاط

اقرأ أيضًا:

مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي يكشف تطورات مصابي ريال مدريد قبل لقاء أتلتيكو في دوري الأبطال