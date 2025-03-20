مدافع ريال مدريد يحسم الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي

أعرب أنطونيو روديجر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن موقفه من احتمالية الرحيل عن النادي مع اقتراب انتهاء عقده.

وينتهي عقد روديجر مع الملكي في 30 يونيو 2026، مما يعني أن الصيف المقبل قد يكون الفرصة الأخيرة لريال مدريد لتحقيق عائد مادي من بيعه إذا قرر النادي ذلك.

روديجر يرفض فكرة الرحيل عن ريال مدريد

وانتقل روديجر إلى ريال مدريد في عام 2022 بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، وخلال فترة وجوده مع النادي الإسباني، حقق العديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي.

وتحدث روديجر عن مستقبله خلال مؤتمر صحفي مع منتخب ألمانيا قبل مواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، قائلًا: "في كرة القدم، لا يمكنك أن تعرف ماذا سيحدث في المستقبل."

وأضاف: "لكنني سعيد جدًا في مكاني الحالي مع ريال مدريد، ولا أفكر في الرحيل قريبًا. هذا كل ما يمكنني قوله في الوقت الحالي."



موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعرض " الموجز" موعد المباراة المقبلة لـ ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني موسم 2024/2025.

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي ريال مدريد لملاقاة نظيره نادي ليجانيس في إطار منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام منافسه ليجانيس يوم السبت 29 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة: 60 نقطة (27 مباراة).

2- ريال مدريد: 58 نقطة (28 مباراة).

3- أتلتيكو مدريد: 57 نقطة (28 مباراة).

4- أتلتيك بيلباو: 52 نقطة (28 مباراة).

5- فياريال: 44 نقطة (28 مباراة).

6- ريال بيتيس: 44 نقطة (28 مباراة).

7- مايوركا: 40 نقطة (28 مباراة).

8- سيلتا فيغو: 39 نقطة (28 مباراة).

9- رايو فاليكانو: 37 نقطة (28 مباراة).

10- إشبيلية: 36 نقطة (28 مباراة).

11- خيتافي: 36 نقطة (28 مباراة).

12- ريال سوسيداد: 35 نقطة (28 مباراة).

13- جيرونا: 34 نقطة (28 مباراة).

14- أوساسونا: 33 نقطة (27 مباراة).

15- إسبانيول: 33 نقطة (28 مباراة).

16- فالنسيا: 28 نقطة (28 مباراة).

17- ألافيس: 27 نقطة (28 مباراة).

18- ليجانيس: 27 نقطة (28 مباراة).

19- لاس بالماس: 25 نقطة (28 مباراة).

20- بلد الوليد: 16 نقطة (28 مباراة).

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