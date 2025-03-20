تمت.. ريال مدريد يحسم صفقة نجم نادي ليفربول بنسبة 99% مجانًا

أفادت تقارير إعلامية بأن مسئولي نادي ريال مدريد الإسباني قد حسموا صفقة انتقال ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي، استعدادًا لضمه بعد انتهاء عقده مع الريدز في يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية أن صفقة انضمام أرنولد إلى ريال مدريد تمت بنسبة 99%، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد.

أرنولد لاعبًا في ريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد ينتظر انتهاء عقد أرنولد مع ليفربول، المقرر بنهاية الموسم الحالي، ليتم الإعلان رسميًا عن ضم الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي.

كما كشفت "آس" عن تحديد ريال مدريد لشروط راتب أرنولد، بالإضافة إلى ربطه بعقد طويل الأمد مع النادي.

من جانب آخر، لم تفقد إدارة ليفربول الأمل في تجديد عقد أرنولد وإقناعه بالبقاء في أنفيلد، على الرغم من الاتفاق الذي توصل إليه اللاعب مع ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي ريال مدريد لملاقاة نظيره نادي ليجانيس في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام منافسه ليجانيس يوم 29 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.



جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض "الموجز" جدول ترتيب الليجا على النحو التالي:

1- برشلونة: 60 نقطة (27 مباراة).

2- ريال مدريد: 58 نقطة (28 مباراة).

3- أتلتيكو مدريد: 57 نقطة (28 مباراة).

4- أتلتيك بيلباو: 52 نقطة (28 مباراة).

5- فياريال: 44 نقطة (28 مباراة).

6- ريال بيتيس: 44 نقطة (28 مباراة).

7- مايوركا: 40 نقطة (28 مباراة).

8- سيلتا فيغو: 39 نقطة (28 مباراة).

9- رايو فاليكانو: 37 نقطة (28 مباراة).

10- إشبيلية: 36 نقطة (28 مباراة).

11- خيتافي: 36 نقطة (28 مباراة).

12- ريال سوسيداد: 35 نقطة (28 مباراة).

13- جيرونا: 34 نقطة (28 مباراة).

14- أوساسونا: 33 نقطة (27 مباراة).

15- إسبانيول: 33 نقطة (28 مباراة).

16- فالنسيا: 28 نقطة (28 مباراة).

17- ألافيس: 27 نقطة (28 مباراة).

18- ليجانيس: 27 نقطة (28 مباراة).

19- لاس بالماس: 25 نقطة (28 مباراة).

20- بلد الوليد: 16 نقطة (28 مباراة).

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