ضربة قوية ضد ريال مدريد قبل مواجهة فياريال بـ الدوري الإسباني

تلقى الفريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة ضد فياريال ضمن فعاليات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام فريق فياريال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ميندي يغيب عن ريال مدريد أمام فياريال

كشفت تقارير إعلامية عن غياب الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، عن مواجهة فياريال المقررة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميندي سيغيب عن المباراة بشكل مؤكد بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة أتلتيكو مدريد، التي جمعت الفريقين أمس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب ميندي قد يمتد طوال فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك للسماح له بالتعافي التام من الإصابة التي تعرض لها خلال الديربي.

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-2، وذلك بعد تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-2.



جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض “ الموجز” جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1- برشلونة 57 نقطة، من 26 مباراة.

2- أتلتيكو مدريد 56 نقطة، من 27 مباراة.

3- ريال مدريد 54 نقطة، 26 مباراة.

4- أتلتيك بيلباو 48 نقطة، من 26 مباراة.

5- فياريال 44 نقطة، من 26 مباراة.

6- ريال بتيس 38 نقطة، من 26 مباراة.

7- رايو فاليكانو 36 نقطة، من 26 مباراة.

8- سلتا فيجو 36 نقطة، من 27 مباراة.

9- مايوركا 36 نقطة، من 26 مباراة.

10- ريال سوسيداد 34 نقطة، من 26 مباراة.

11- خيتافي 33 نقطة، من 27 مباراة.

12- أوساسونا 33 نقطة، من 26 مباراة.

13- إشبيلية 33 نقطة، من 26 مباراة.

14- جيرونا 32 نقطة، من 26 مباراة.

15- إسبانيول 27 نقطة، من 25 مباراة.

16- فالنسيا 27 نقطة، من 27 مباراة.

17- ليجانيس 27 نقطة، من 27 مباراة.

18- ألافيس 26 نقطة، من 27 مباراة.

19- لاس بالماس 24 نقطة، من 26 مباراة.

20- بلد الوليد 16 نقطة، من 27 مباراة.

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