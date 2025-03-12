مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد في الصيف

يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مواصلة تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد إبرامه عدة صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يأتي ذلك في إطار محاولات النادي لتحسين أداء الفريق الذي يشهد تراجعًا ملحوظًا في نتائجه هذا الموسم عبر مختلف المسابقات.



كامافينجا على رادار ريال مدريد

ووفقًا لتقارير شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر سيتي يبدي اهتمامًا بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرجع هذا الاهتمام إلى رغبة النادي الإنجليزي في تعزيز خط الوسط، الذي تأثر بشكل كبير بعد إصابة لاعبهم الإسباني رودري في الفترة الأخيرة.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن مانشستر سيتي يتابع عن كثب وضع كامافينجا مع ريال مدريد، خاصة بعد تراجع دوره في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الموسم.

ةشارك اللاعب في 25 مباراة فقط عبر جميع المسابقات، مقارنة بـ47 مباراة في الموسم الماضي.

ولفتت الشبكة إلى أن وكالة "CAA Stellar"، التي تمثل كامافينجا، تربطها علاقات قوية مع مانشستر سيتي، حيث ساعدت سابقًا في انتقال المهاجم المصري عمر مرموش إلى النادي الإنجليزي، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة.

وأضافت التقارير أن كامافينجا لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن مغادرة ريال مدريد في الصيف المقبل، خاصة وأن عقده مع النادي الملكي يمتد حتى عام 2029.

ويركز اللاعب حاليًا على تقديم أفضل أداء مع الفريق، حيث يُعتبر أحد العناصر المهمة في تشكيلة النادي الحالية والمستقبلية.

يُذكر أن كامافينجا (22 عامًا) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادمًا من نادي رين الفرنسي مقابل حوالي 30 مليون يورو.

ومنذ انتقاله، خاض 171 مباراة مع النادي الملكي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، وتوج مع الفريق بـ11 لقبًا.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ويستعرض " الموجز" موعد مباراة مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي أمام برايتون يوم السبت الموافق 15 مارس الجاري ضمن فعاليات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستبدأ صافرة لقاء مانشستر سيتي أمام فريق برايتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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