ريال مدريد يربح رقمًا فلكيًا من دوري أبطال أوروبا.. التفاصيل كاملة

تأهل ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى دور ربع النهائي من النسخة الحالية للبطولة، بعد تغلبه على جاره أتلتيكو مدريد.

ويأتي ذلك في ديربي العاصمة الإسبانية بركلات الترجيح (4-2)، وذلك عقب تعادل الفريقين 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16.

ريال مدريد يربح 61.7 مليون يورو بدوري الأبطال

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد حقق أرباحًا ضخمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بلغت قيمتها 61.7 مليون يورو، مقارنة بالأرباح التي سجلها الموسم الماضي والتي وصلت إلى 141 مليون يورو بعد تتويجه باللقب.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد حصل على 37.2 مليون يورو من مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى مليون يورو مقابل المشاركة في الأدوار الإقصائية أمام مانشستر سيتي، و11 مليون يورو لتأهله إلى دور الـ16، و12.5 مليون يورو بعد وصوله إلى ربع النهائي. وبذلك، بلغ إجمالي أرباح الفريق 61.7 مليون يورو حتى الآن.

ريال مدريد الإسباني

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد قد يحقق 40 مليون يورو إضافية إذا تمكن من الفوز باللقب مرة أخرى، بناءً على الجدارة الرياضية فقط.

كما لفت إلى أن جميع الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة ستتلقى 670 مليون يورو (بزيادة 170 مليون يورو عن النظام السابق)، بالإضافة إلى 950 مليون يورو كمكافآت عن النتائج (بزيادة 350 مليون يورو)، و850 مليون يورو كقيمة سوقية تعتمد على أداء الفرق في المواسم السابقة.

وتستفيد أندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ، التي كانت حاضرة بشكل منتظم في الأدوار النهائية للبطولة خلال العقد الماضي، من مكافآت مالية أكبر مقارنة بالأندية التي تشارك للمرة الأولى أو التي حققت نتائج متواضعة في المواسم الأخيرة، مثل برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أرسنال الإنجليزي في ربع النهائي، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب "الإمارات" يوم 8 أبريل المقبل، بينما سيستضيف "سانتياجو برنابيو" مباراة الإياب في 16 من الشهر نفسه.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعرض " الموجز" موعد المواجهة المرتقبة بين فياريال ضد ريال مدريد في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام فياريال اليوم السبت 15 مارس الجاري ضمن فعاليات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وستبدأ صافرة لقاء الريال أمام فياريال الذي سيقام على ملعب الأخير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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