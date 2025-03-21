الزمالك يتحرك لتحصين نجومه من الرحيل في الصيف.. التفاصيل كاملة

بدأ نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التخطيط من أجل تحصين بعض لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى عدد من لاعبي نادي الزمالك عروضًا قوية من الأندية العربية للظفر بخدماتهم في الصيف المقبل خاصًة في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها الأبيض وفقًا لما علمه " الموجز".

ثلاثي الزمالك يقترب من التمديد

وتعكف لجنة التخطيط بنادي الزمالك على وضع خطة استراتيجية لتمديد عقود ثلاثة لاعبين أساسيين في الفريق الأول، وهم: أحمد حمدي، وناصر ماهر، ونبيل عماد دونجا.

يأتي ذلك في إطار حرص النادي على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصةً أن هؤلاء اللاعبين يُعتبرون من الركائز المهمة ومستقبل "القلعة البيضاء".

وتسعى لجنة التخطيط إلى تجديد عقود الثلاثي في وقت مبكر لتجنب تكرار السيناريو الذي حدث مع لاعبين مثل أحمد مصطفى "زيزو"، حيث يتم تأجيل مفاوضات التجديد حتى انتهاء العقود، مما يعرض النادي لضغوط جماهيرية وإدارية.



لذلك، قررت اللجنة فتح ملف تجديد عقود الثلاثي وإجراء مفاوضات معهم بنهاية الموسم الحالي، بالتزامن مع إنهاء ملفات تجديد عقود لاعبين آخرين مثل أحمد مصطفى "زيزو"، ومحمود حمدي "الونش"، وعبد الله السعيد، والتي تنتهي مع نهاية الموسم.

الزمالك يتابع تطورات شكوى الأهلي في الأولمبية

من جهة أخرى، يتابع مسئولو نادي الزمالك باهتمام قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة التي شهدت انسحاب النادي الأهلي، مما أدى إلى فرض عقوبة عليه من قبل رابطة الأندية المصرية، تمثلت في اعتباره مهزوماً بثلاثة أهداف نظيفة وخصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم.

ويصر مسئولو الزمالك على ضرورة تطبيق اللوائح بشكل صارم، خاصة بعد أن أرسل النادي خطاباً إلى اللجنة الأولمبية يوم الثلاثاء الماضي، يطلب فيه التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة التي أقيمت على استاد القاهرة يوم 11 مارس 2025. وأكد النادي أنه طرف أصيل في هذه الشكوى وله مصلحة مباشرة في حلها.

كما أرسل الزمالك خطابين منفصلين إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية الذي تم إرساله إلى النادي، والمتعلق بقرارات العقوبات الخاصة بمباراة القمة.

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