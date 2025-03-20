الزمالك يوضح حقيقة التفاوض مع مدافع الدوري المغربي

شهدت الساعات الماضية تداول تقارير حول مفاوضات نادي الزمالك مع المغربي جمال حركاس، مدافع فريق الوداد المغربي وقائد منتخب المغرب، وذلك في إطار تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقل موقع "Le360 Sport" المغربي أن حركاس يعد أحد اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الزمالك، حيث يتابعه النادي الأبيض منذ بداية الموسم الحالي.

الزمالك ينفي المفاوضات مع جمال حركاس

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة هذه التقارير، مشيرًا إلى أن حركاس كان بالفعل ضمن قائمة أهداف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، واقترب من الانضمام إلى الفريق في ذلك الوقت.

وعلم " الموجز" أنه قبل إتمام أي اتفاق مع حركاس في يناير الماضي، تمت صفقة انتقال صلاح الدين مصدق، لاعب الزمامرة المغربي، والذي يلعب في نفس مركز حركاس (الدفاع). وقد أثبت مصدق منذ انضمامه للزمالك قدرته على تعزيز الخط الدفاعي للفريق.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع حركاس خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التعاقد مع صلاح الدين مصدق.

كما أوضح أن النادي لا يتفاوض حاليًا مع أي لاعب، حيث يركز مجلس الإدارة على تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قد أعلن في الأيام الماضية عن تفعيل عقد شراء محمود بنتايك من صفوف نادي سانت إيتيان الفرنسي فضلًا عن تجديد التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك لملاقاة نظيره نادي بتروجيت في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العاصمة يوم الأحد 23 مارس 2025.

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام فريق بتروجيت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في لقاء الجولة الأولى أمام فريق الجونة مساء أمس الأربعاء خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب " القاهرة الدولي".

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