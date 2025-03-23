رئيس الحكومة يكشف عن موعد إجازة عيد الفطر للموظفين.. من السبت للثلاثاء

موعد إجازة عيد الفطر للموظفين.. يترقب الموظفون في مصر – سواء في القطاع الحكومي أو الخاص – الإعلان الرسمي عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025، والتي تُعد من الإجازات الرسمية الهامة التي تمنحها الدولة للعاملين احتفالًا بختام شهر رمضان الكريم.

ويأتي هذا الترقب في ظل اهتمام كبير من المواطنين بتنظيم خططهم خلال موعد إجازة عيد الفطر للموظفين، سواء للسفر أو قضاء الوقت مع الأسرة والأصدقاء.

الموجز يستعرض عبر التقرير التالي تفاصيل موعد إجازة عيد الفطر للموظفين وفقًا لما أعلن عنه رئيس الوزراء.

موعد إجازة عيد الفطر للموظفين

وفي هذا الصدد، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بخصوص موعد إجازة عيد الفطر للموظفين ، مشيرًا إلى أن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص قرار موعد إجازة عيد الفطر للموظفين على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025 .

موعد إجازة عيد الفطر للموظفين

وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن تستمر الإجازة لعدة أيام وفقًا لما قرره رئيس الحكومة رسميًا، من السبت إلى الثلاثاء، سواء للقطاع الحكومي أو امتدادها لتشمل العاملين بالقطاع الخاص.

وتُعد إجازة عيد الفطر من أبرز المناسبات الدينية التي يحصل فيها الموظفون على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وتحرص الدولة على تنظيمها بشكل يراعي مصلحة العمل ومتطلبات المواطنين، مع منح فرصة كافية للاحتفال بالعيد.

تم إصدار القرار الرسمي بشأن الإجازة خلال النصف الثاني من شهر رمضان، والذي يأتي تزامنًا مع قرب استطلاع هلال شهر شوال بشكل شرعي من دار الإفتاء المصرية.

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