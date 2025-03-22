موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في القطاعين الخاص والحكومي

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عيد الفطر المبارك.. والجيوفيزيقية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 وإجازة عيد الفطر وذلك بناءً على الحسابات الفلكية، ويوُلد هلال شهر شوال المبارك 1446 عقب حدوث الاقتران يوم السبت الموافق 29 رمضان 1446هـ الموافق يوم 29 مارس 2025، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

إليكم موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

إجازة عيد الفطر المبارك 2025

وشدد المعهد على أن هلال شهر شوال 2025 سوف يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق عقب غروب الشمس، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، ولكن يتراوح بقاء الهلال في سائر المحافظات بين 1-12 دقيقة.

أما في العواصم العربية والإسلامية، فمدة بقاء الهلال تتراوح بين 1-19 دقيقة.

وبناءً على الحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا هو يوم الأحد الموافق 30 مارس الجاري 2025.

موعد اجازة عيد الفطر المبارك

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبحث العديد من الموظفين عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في القطاع العام والخاص والبنوك.

وبحسب التقديرات الفلكية، فإن شهر رمضان المبارك 2025 ينتهي في يوم السبت الموافق 29 مارس، وبالتالي تشرع إجازة عيد الفطر المبارك في مصر يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، وهو أول أيام العيد.

ويحصل العاملون في المؤسسات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص على إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام، من يوم الأحد 30 مارس حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، وذلك بناءً على القوانين العمل في مصر.

إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص والحكومي 2025

يتمتع كافة العاملون في القطاع الخاص والبنوك بإجازة مدفوعة الأجر خلال عيد الفطر المبارك، بينما بعض القطاعات الحيوية يمكن أن تستمر في العمل، وعلى أن يحصل العاملون فيها على تعويض مالي أو أيام راحة بديلة وذلك وفقًا لقانون العمل.

كما سوف يتم استطلاع هلال شهر شوال المبارك 1446 يوم السبت الموافق 29 مارس 2025، حيث يولد الهلال مباشرة عقب الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أيضاً أن يُرى في:

مكة المكرمة: لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس.

القاهرة: لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس.

إجازة عيد الفطر المبارك في القطاعين الحكومي والخاص

اقرأ أيضاً:

استعد لعيد الفطر 2025.. قطارات إضافية ومواعيد حصرية لراحة المسافرين

طرق الدفع والحصول على تذاكر القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك..سكك حديد مصر