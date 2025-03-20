استعد لعيد الفطر 2025.. قطارات إضافية ومواعيد حصرية لراحة المسافرين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الفطر لعام 2025 لتلبية احتياجات المواطنين والمسافرين في مختلف المحافظات، وذلك ضمن خططها لتوفير خيارات سفر متنوعة ومريحة في أيام العيد، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الخدمة في الفترة من 25 مارس إلى 11 أبريل 2025.

ويعرض لكم الموجز مواعيد القطارات الإضافية لـ عيد الفطر 2025.

تفاصيل القطارات الإضافية

تم تخصيص قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلي لتوفير وسائل نقل متكاملة للمسافرين، وتشمل:

قطار 2040 (تالجو): سيربط بين القاهرة وأسوان، حيث سيغادر من القاهرة الساعة 20:15 ويصل إلى أسوان الساعة 08:10.

قطار 2041 (تالجو): سيربط بين أسوان والقاهرة، مغادرًا أسوان الساعة 16:50 ليصل إلى القاهرة الساعة 04:50.

قطار 1942 (أسباني مطور): سيربط بين القاهرة وأسوان، مغادرًا من القاهرة الساعة 22:50 ويصل إلى أسوان الساعة 11:50.

قطار 1943 (أسباني مطور): سيربط بين أسوان والقاهرة، مغادرًا أسوان الساعة 18:00 ويصل إلى القاهرة الساعة 06:50.

قطار 1938 (VIP): سيربط بين القاهرة وأسوان، مغادرًا من القاهرة الساعة 21:50 ويصل إلى أسوان الساعة 10:05.

قطار 1939 (VIP): سيربط بين أسوان والقاهرة، مغادرًا أسوان الساعة 22:30 ليصل إلى القاهرة الساعة 11:15.

قطار 1936 (VIP): سيربط بين الإسكندرية وأسوان يوم 27 مارس فقط، مغادرًا الإسكندرية الساعة 15:20 ليصل إلى أسوان الساعة 06:20.

قطار فارغ: سيتم تشغيل قطار فارغ بين القاهرة والإسكندرية يوم 27 مارس فقط، مغادرًا من القاهرة الساعة 00:10 ويصل إلى الإسكندرية الساعة 02:35.

تحقيق الراحة للمسافرين

من خلال هذه القطارات الإضافية، تسعى الهيئة إلى تسهيل حركة المسافرين وضمان راحة الجميع خلال فترة العيد. يمكن للمواطنين الآن اختيار القطارات المناسبة وفقًا لمواعيدهم، مع إمكانية الحجز المسبق لتفادي الازدحام وضمان الحصول على مقاعد مريحة.

التوصيات والإجراءات

توصي هيئة سكك حديد مصر المسافرين بالحجز المسبق عبر الموقع الرسمي أو من خلال مكاتب الحجز المعتمدة، كما تنصح بالوصول مبكرًا إلى محطات القطارات لضمان الحصول على مكان مناسب في القطارات المخصصة للعيد.

وتعتبر هذه القطارات الإضافية خطوة هامة من جانب هيئة سكك حديد مصر لتيسير سفر المواطنين خلال عيد الفطر 2025، وضمان الراحة والسلامة لجميع المسافرين في هذه الفترة المزدحمة.

اقرأ أيضا : كواليس افتتاح وزير الكهرباء مركز الطباعة والإصداربشركة القناة للتوزيع

موعد اجازة شم النسيم ٢٠٢٥.. إليك التفاصيل الكاملة





