حلويات عيد الفطر 2025.. طريقة تحضير الكحك الناعم والمقادير

حلويات عيد الفطر 2025.. ارتفعت معدلات البحث على طريقة تحضير الكحك من ربات المنزل، إذ أنه أيام قليلة تفصلنا عن أيام عيد الفطر عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.

وتود السيدات معرفة طريقة تحضير الكحك عملها في المحلات إذ تختلف الوصفات من وصفة لأخرى ، ويقدم الموجز حلويات رمضان 2025 طريقة تحضير الكحك.

حلويات عيد الفطر 2025

طريقه تحضير الكحك بالمقادير



ومن مقادير طريقة تحضير الكحك الآتي:

الدقيق والسمنة ورائحة الكعك أحد المكونات الأساسية في طريقة تحضير الكحك بالمقادير ، 7 أكواب دقيق.

ملعقتين من السمنة المُذابة.

ثلث كوب من الماء.

ملعقة ونصف كبيرة من الحليب.

ملعقة ونصف من الباكينج بودر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من السكر الأبيض.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من السمسم.

طريقة تحضير الكحك في العيد مثل الجاهز

في وعاء ضيفي الدقيق الأبيض وملعقة ونصف من الباكينج بودر.

ضيفي ملعقة ونصف من الحليب.

ضيفي نصف ملعقة من الملح وملعقتين من السمسم المحمص.

ضيفي السمنة المُذابة ثم بثي الدقيق بالسمن حتى يتشرب.

ذوبي ملعقة من الخميرة في الماء الدافئ.

ضيفي ملعقتين من السكر واتركيها تختمر لمدة 10 دقائق.

ضيفي خليط الخميرة إلى الدقيق.

اعجني المكونات للحصول على عجينة لينة.

اتركي عجينة الكحك ترتاح لمدة 5 دقائق وشكليها وضعيها على درجة حرارة 180 درجة.

حلويات رمضان 2025.. طريقة تحضير الكحك

مقادير وطريقه عمل الكحك الناعم

مقادير الكحك الناعم: كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو سمنة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة سكر.

نصف كوب حليب.

ملعقة سكر.

رشة ملح.

ملعقتان سمسم أبيض.

ملعقتان رائحة كحك.

طريقة عمل كحك العيد الناعم



سخني السمنة لإعداد الكحك على النار الهادئة

عندما تبدأ في الغليان ارفعيها من على النار.

ضعي الخميرة في نصف كوب الحليب.

ضيفي السكر وقلبي الخليط واتركيه جانبا.

ضعي الدقيق مع الملح والسمسم ورائحة الكحك.

قلبي المكونات بملعقة كبيرة حتى لا تحترق.

للحصول على كعك العيد بالمقادير قلبي لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

ضيفي خليط الخميرة واتركي عجينة الكحك ثم انقشيها.

رصي الكحك في الصاج لإعداد طريقة عمل الكعك بالمقادير.

ضعي في درجة حرارة فرن ساخن 180 درجة من 10 إلى 15 دقيقة.

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