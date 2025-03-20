أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر.. اعرف البسكويت والغريبة بكام؟

أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر.. مع اقتراب عيد الفطر 2025، تبدأ الأسواق المصرية في عرض كحك العيد بمختلف أنواعه، وتختلف الأسعار تبعًا للمكونات والعلامات التجارية.

ويعرض لكم الموجز نظرة على بعض أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر المتداولة في المتاجر والمخابز الكبرى.

أسعار كحك العيد 2025 في الأسواق والمتاجر

أسعار كحك العيد في المخابز والمتاجر الشهيرة:

حلواني لابوار:

كحك سادة 1 كيلو: 450 جنيهًا.

كحك عجمية 1 كيلو: 450 جنيهًا.

كحك عجوة 1 كيلو: 425 جنيهًا.

كحك جوز مطحون وملبن 1 كيلو: 450 جنيهًا.

كحك جوز عين الجمل 1 كيلو: 550 جنيهًا.

كحك فستق 1 كيلو: 750 جنيهًا.

غريبة سادة 1 كيلو: 550 جنيهًا.

بيتي فور العيد 1 كيلو: 585 جنيهًا.

بيتي فور سوارية 1 كيلو: 550 جنيهًا.

بسكويت الشاي 1 كيلو: 500 جنيهًا.

حلواني العبد:

كحك سادة 1 كيلو: 280 جنيهًا.

كحك ملبن 1 كيلو: 280 جنيهًا.

كحك عجمية 1 كيلو: 280 جنيهًا.

كحك عجوة نصف كيلو: 145 جنيهًا.

كحك مشكل 1 كيلو: 310 جنيهًا.

كحك عين جمل 1 كيلو: 365 جنيهًا.

كحك فستق 1 كيلو: 420 جنيهًا.

غريبة باللوز 1 كيلو: 440 جنيهًا.

بيتي فور ممتاز 1 كيلو: 300 جنيهًا.

بيتي فور بالمكسرات 1 كيلو: 380 جنيهًا.

بسكويت الشاي 1 كيلو: 500 جنيهًا.

أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية:

كحك سادة 1 كيلو: 170 جنيهًا.

كحك ملبن 1 كيلو: 160 جنيهًا.

كحك بالمكسرات 1 كيلو: 230 جنيهًا.

بسكويت نشادر 1 كيلو: 170 جنيهًا.

غريبة سادة 1 كيلو: 180 جنيهًا.

غريبة باللوز 1 كيلو: 210 جنيهًا.

بيتي فور عادي 1 كيلو: 190 جنيهًا.

بيتي فور لوكس 1 كيلو: 220 جنيهًا.

بيتي فور سابليه 1 كيلو: 220 جنيهًا.

علبة مشكلة (1 كيلو): 180 جنيهًا.

علبة مشكلة (2 كيلو): 350 جنيهًا.

علبة مشكلة (3 كيلو): 520 جنيهًا.

ملاحظات:

تختلف الأسعار وفقًا للمكونات والعلامة التجارية وحجم العبوة.

يُنصح بمقارنة الأسعار والعروض المتاحة في المتاجر المختلفة قبل الشراء.

قد تتفاوت الأسعار من منطقة إلى أخرى حسب الموقع والجودة.

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