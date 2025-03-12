أسعار كحك عيد الفطر 2025.. اعرف البسكويت والبيتي فور بكام

أسعار كحك عيد الفطر 2025.. بدأ العد التنازلي لحلول العيد ولهذا تبدأ المحلات والمخابز في الاستعداد لتلبية احتياجات المواطنين من حلويات العيد الشهيرة مثل الكحك، البسكويت، والبيتي فور.

وتعتبر أسعار كحك عيد الفطر 2025 جزءًا من تقاليد الاحتفال بالعيد، وتحرص الأسر المصرية على تجهيزها في هذا الوقت من العام.

أسعار كحك عيد الفطر 2025

وفي هذا التقرير، يعرض لكم الموجز أسعار كحك عيد الفطر 2025، البسكويت، والبيتي فور للمستهلكين في 2025.

ومن أسعار كحك عيد الفطر 2025 الآتي:

كحك سادة: علبة 16 قطعة: حوالي 145 جنيهًا. علبة 32 قطعة: حوالي 280 جنيهًا.

كحك بالفستق: علبة 32 قطعة: حوالي 420 جنيهًا.

كحك ملبن: علبة 16 قطعة: حوالي 145 جنيهًا.

كحك عجوة: علبة 16 قطعة: حوالي 145 جنيهًا.



أسعار البيتي فور:

بيتي فور ممتاز: علبة 32 قطعة: حوالي 155 جنيهًا. علبة 64 قطعة: حوالي 300 جنيهًا.

بيتي فور بالمكسرات: علبة 32 قطعة: حوالي 195 جنيهًا. علبة 64 قطعة: حوالي 380 جنيهًا.



أسعار البسكويت:

بسكويت سادة: علبة 72 قطعة: حوالي 115 جنيهًا.

بسكويت مشكل: علبة 72 قطعة: حوالي 145 جنيهًا.



عوامل تؤثر في أسعار كحك عيد الفطر 2025

تتفاوت أسعار كحك العيد والبسكويت من مكان لآخر، ويتأثر سعر الحلويات بعدة عوامل، من أبرزها تكاليف الإنتاج والمكونات الأساسية مثل الدقيق، السكر، والمكسرات. كما أن العوامل الموسمية مثل الطلب المرتفع في فترة عيد الفطر تؤدي إلى زيادة الأسعار في بعض الأحيان، وإضافة إلى ذلك، تختلف أسعار الحلويات بناءً على العلامة التجارية والمكان الذي يتم فيه البيع.

نصائح للمستهلكين عند شراء أسعار كحك عيد الفطر 2025

قبل شراء كحك العيد والبسكويت، يُنصح بالمقارنة بين الأسعار في المحلات المختلفة، والاستفادة من العروض الخاصة التي تقدمها بعض المخابز والمتاجر في موسم العيد، كما يمكن اختيار الأنواع الأقل تكلفة في حال كانت الأسرة ترغب في تقليل نفقات الحلويات خلال العيد، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستهلكين تحضير بعض أنواع الكحك بأنفسهم في المنزل، مما يوفر الكثير من التكاليف ويضمن لهم جودة المكونات.

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