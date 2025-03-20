اعرف موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مختلف المحافظات.. إليك التفاصيل كاملة

أيام قليلة تفصلنا على حلول عيد الفطر المبارك، ويبحث عدد كبير من المسلمين عن موعد صلاة عيد الفطر لعام 2025 الجاري في مختلف محافظات مصر، وفي السطور التالية يرصد موقع الموجز لمتابعيه تفاصيل موعد صلاة العيد في مختلف المناطق.

موعد صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مختلف المحافظات

سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2025 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

كما سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2025 في محافظة الجيزة في تمام الساعة 6:12 صباحًا.

وستكون موعد صلاة عيد الفطر 2025 في الإسكندرية، في الساعة 6:16 صباحًا.

وستصلى صلاة عيد الفطر 2025 في بورسعيد في تمام الساعة 6:07 صباحًا.

وفي السويس، سيكون موعد الصلاة سيكون في تمام الساعة 6:07 صباحًا.

وفي العريش، ستكون الصلاة في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2025 في بعض المدن الأخرى

في الطور، ستكون الصلاة في الساعة 6:03 صباحًا.

وفي سانت كاترين ستكون في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

وفي طابا، موعد الصلاة سيكون في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

وفي شرم الشيخ، ستكون الصلاة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

وفي دمنهور، ستكون الصلاة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

وفي طنطا، الصلاة ستكون في تمام الساعة 6:12 صباحًا.

وفي المنصورة، ستكون الصلاة في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

وفي الزقازيق، ستُصلى صلاة عيد الفطر 2025 في تمام الساعة 6:10 صباحًا.

وفي بنها، سيكون موعد صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:12 صباحًا.

وفي شبين الكوم، سيكون الموعد في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

وفي كفر الشيخ، ستُصلى صلاة عيد الفطر في الساعة 6:13 صباحًا.

وفي الفيوم، ستكون الصلاة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

وفي بني سويف، الصلاة ستكون في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

وفي المنيا، سيكون موعد صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

وفي أسيوط، ستكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

وفي سوهاج، ستكون في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

وفي قنا، ستكون الصلاة في تمام الساعة 6:07 صباحًا.

وفي أسوان، الصلاة ستكون في تمام الساعة 6:07 صباحًا.

موعد عيد الفطر المبارك

من المتوقع أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025، وسوف يستمر لمدة ثلاث أيام حتى يوم الثلاثاء 1 إبريل 2025، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد عيد الفطر عقب استطلاع هلال شهر شوال في ليلة الجمعة الموافقة 29 رمضان.

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