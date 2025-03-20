قائمة أفلام عيد الفطر 2025.. كوميديا وتشويق ينتظرها الجميع

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، يبدأ عشاق السينما في البحث عن قائمة أفلام عيد الفطر 2025، والتي دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا من المتعة والترفيه، بين الكوميديا، الدراما الاجتماعية، والأكشن.

ويتسابق الفنانون للإعلان عن أحدث أعمالهم السينمائية التي سيتم طرحها خلال هذا الموسم المميز. في هذا التقرير، نستعرض معكم تفاصيل قائمة أفلام عيد الفطر 2025 المنتظرة والتي تجمع بين نجوم الصف الأول وقصص مليئة بالإثارة والتشويق، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسني

يأتي في صدارة أفلام عيد الفطر 2025 فيلم "ريستارت"، الذي يخوض بطولته النجم تامر حسني. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول المسؤوليات الكبيرة التي يتحملها الإنسان في حياته، والسعي نحو تحقيق النجاحات والأحلام وسط تحديات يومية. يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ومحمد ثروت. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق. ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري كبير نظرًا لجاذبية القصة وأداء فريق العمل المتميز.

فيلم الصفا الثانوية بنات.. ضحك وإثارة في مدرسة

ضمن قائمة أفلام عيد الفطر 2025 يأتي فيلم "الصفا الثانوية بنات" من بطولة الفنان علي ربيع، الذي اشتهر بخفة دمه وأدواره الكوميدية المحبوبة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي داخل مدرسة، حيث يعيش الطلاب والمدرسون مغامرات غير متوقعة. يشارك في البطولة كل من سارة الشامي، أوس أوس، محمد ثروت، لينا صوفيا، هالة فاخر، وبيومي فؤاد. الفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، ويُعد من الأفلام المرشحة لتحقيق نجاح كبير في موسم العيد.

فيلم سيكو سيكو.. كوميديا مختلفة في عيد الفطر 2025

لا تخلو قائمة أفلام عيد الفطر 2025 من المفاجآت، حيث من المقرر عرض فيلم "سيكو سيكو"، الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية بشكل مميز ومثير. الفيلم من بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وتدور أحداثه حول مواقف يومية مليئة بالضحك والتشويق. وقد كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي للفيلم عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، ما زاد من حماس الجمهور لمتابعة هذا العمل عند طرحه في دور العرض خلال العيد.

أفلام عيد الفطر 2025.. موسم سينمائي لا يُفوّت

بهذه القائمة المميزة من الأفلام، يستعد الجمهور لاستقبال موسم عيد الفطر 2025 بمجموعة من الأعمال السينمائية التي تتنوع بين الكوميديا، التشويق، والدراما الاجتماعية، وسط مشاركة كبار نجوم الفن.

ومن المتوقع أن تشهد شباك التذاكر منافسة قوية بين هذه الأعمال، حيث يسعى كل فيلم لجذب أكبر عدد من المشاهدين وتحقيق أعلى الإيرادات.

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