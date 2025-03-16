أفلام عيد الفطر 2025.. قائمة بأبرز الأفلام الكوميدية والتشويقية المنتظرة

أفلام عيد الفطر 2025…يترقب عشاق السينما موسم عيد الفطر 2025 لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام التي تجمع بين الكوميديا، التشويق، والدراما الاجتماعية، ومن المتوقع أن يشهد هذا الموسم منافسة قوية بين أبرز نجوم الشاشة.

ويرصد لكم موقع الموجز قائمة أفلام عيد الفطر 2025.



فيلم نجوم الساحل

ويستعد فيلم نجوم الساحل للعرض في عيد الفطر 2025، حيث أطلق صُنّاعه الإعلان التشويقي الأول، والفيلم من بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، وتميمة حافظ، ويشهد مشاركة مغني الراب فليكس في أولى تجاربه السينمائية.

ويتميز نجوم الساحل بكونه فيلمًا اجتماعيًا شبابيًا يناقش قضايا الجيل الجديد في إطار كوميدي مشوق. العمل من تأليف محمد جلال وكريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، ما يجعله واحدًا من الأفلام المنتظرة بقوة في هذا الموسم.

فيلم سيكو سيكو

ولعشاق الكوميديا، يُعرض فيلم سيكو سيكو خلال موسم عيد الفطر، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، وأحمد عبد الحميد.

والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، ويتميز بأجواء كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق وبفضل طاقم العمل المميز والسيناريو الجذاب، يُتوقع أن يكون "سيكو سيكو" أحد أكثر الأفلام جذبًا للجمهور في موسم العيد.

فيلم ريستارت

ويعود الفنان تامر حسني إلى السينما بفيلمه الجديد ريستارت، والذي يجمعه مجددًا مع الفنانة هنا الزاهد بعد نجاحهما في فيلم بحبك، ويشاركهما البطولة محمد ثروت، في عمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

من المتوقع أن يقدم ريستارت تجربة سينمائية ممتعة، خاصة لمحبي الكوميديا الخفيفة التي يتميز بها تامر حسني، مما يجعله من الأفلام المنتظرة بقوة خلال عيد الفطر 2025.

فيلم الصفا الثانوية بنات

ويقدم الفنان علي ربيع فيلمه الجديد الصفا الثانوية بنات، الذي تدور أحداثه داخل مدرسة، حيث تنشأ قصة حب بين شخصيته وشخصية سارة الشامي، ويشارك في البطولة أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، وسارة الشامي.

الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح. ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بفضل طابعه الكوميدي الشبابي المميز.

موسم سينمائي حافل بالإثارة والضحك

ويتميز موسم عيد الفطر 2025 بتنوع الأفلام المعروضة، حيث يجد الجمهور خيارات متعددة تناسب جميع الأذواق، من الكوميديا الساخرة إلى التشويق والإثارة. ومع مشاركة نخبة من النجوم الشباب والمخضرمين، يبدو أن المنافسة ستكون قوية في شباك التذاكر.

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