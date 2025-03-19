موعد أول أيام وتوقيت صلاة عيد الفطر 2025 في كل المحافظات

موعد أول أيام وتوقيت صلاة عيد الفطر 2025، مع اقتراب نهاية شهر رمضان يبحث الكثير من المسلمين عن موعد عيد الفطر المبارك، وإجازته التي تمنع للموظفين وكذلك توقيت صلاة العيد.

موعد أول أيام وتوقيت صلاة عيد الفطر 2025، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 1446 - 2025، وكذلك موعد صلاة العيد في محافظات مصر.

موعد أول أيام وتوقيت صلاة عيد الفطر 2025

موعد أول أيام وتوقيت صلاة عيد الفطر 2025

متى أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 - 1446؟

موعد أول أيام وتوقيت صلاة عيد الفطر 2025، تتوقع الحسابات الفلكية أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 هو يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025. ومع ذلك.

ولكن تتولى دار الإفتاء المصرية ولجانها الشرعية تحري الأهلة للأشهر الهجرية أو العربية، ومن بعدها تعلن دار الإفتاء موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في احتفال شعبي، وذلك بعد استطلاع هلال شهر شوال.

موعد صلاة العيد

موعد أول أيام وتوقيت صلاة عيد الفطر 2025.. وتختلف مواعيد صلاة العيد من محافظة لآخرى من محافظات مصر، لذا يجب أن يعتمد كل شخص على التوقيت الموافق للمدينة أو المحافظة التي يقيم فيها، وفيما يلي نستعرض موعد صلاة العيد في محافظات مصر.

- صلاة العيد في القاهرة 6:13 دقيقة صباحًا.

- صلاة العيد في الإسكندرية 6:18 صباحًا

- صلاة العيد في الجيزة 6:14 دقيقة صباحًا

- صلاة العيد في أسوان 6:08

- صلاة العيد في الإسماعيلية: 6:09

- صلاة العيد في أسيوط 6:14

- صلاة العيد في الأقصر: 6:09

- صلاة العيد في البحر الأحمر - القصير 6:02

- صلاة العيد في البحيرة دمنهور: 6:16

- صلاة العيد في بني سويف: 6:14

- صلاة العيد في بورسعيد: 6:08

- صلاة العيد في جنوب سيناء - مدينة أبو زنيمة: 6:06

- صلاة العيد في الدقهلية - المنصورة: 6:12

- صلاة العيد في دمياط: 6:10

- صلاة العيد في سوهاج 6:12

- صلاة العيد في السويس: 6:08

جدير بالذكر أن المواعيد المذكورة في هذا التقرير وفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم وموعد عيد الفطر والتي أعدتها الهيئة العامة للمساحة.

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