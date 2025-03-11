أسعار كحك عيد الفطر 2025 في مصر.. وتوقعات ارتفاع الأسعار

أسعار كحك عيد الفطر 2025.. يعتبر من أهم الحلويات التي يحرص المصريون على تحضيرها وشراءها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومع اقتراب العيد، أظهرت أسعار كحك عيد الفطر 2025 في مختلف محلات الحلويات في مصر تنوعًا كبيرًا، ووفقًا للتوجهات الحالية، يتوقع أن تزداد الأسعار بنسبة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، نظراً للارتفاعات في أسعار المواد الخام مثل الدقيق والسكر.

ويعرض لكم الموجز أسعار كحك عيد الفطر 2025 في مصر.

أسعار كحك عيد الفطر 2025 في محلات الحلويات المشهورة

محل العبد:

كحك سادة (16 قطعة): 145 جنيهًا.

كحك سادة (32 قطعة): 280 جنيهًا.

كحك عجوة (16 قطعة): 145 جنيهًا.

كحك عجوة (32 قطعة): 280 جنيهًا.

كحك عين جمل (16 قطعة): 185 جنيهًا.

كحك عين جمل (32 قطعة): 365 جنيهًا.

كحك فستق (16 قطعة): 215 جنيهًا.

كحك فستق (32 قطعة): 420 جنيهًا.

كحك مشكل (16 قطعة): 160 جنيهًا.

كحك مشكل (32 قطعة): 310 جنيهات.

كحك مشكل صفيح: 1200 جنيه.

كحك ملين (16 قطعة): 145 جنيهًا.

كحك ملبن (16 قطعة): 145 جنيهًا.

كحك ملبن (32 قطعة): 280 جنيهًا.

أسعار كحك عيد الفطر 2025 في محل الصردي:

علبة كحك شوستق: 135 جنيهًا.

علبة كحك بشكولاتة: 135 جنيهًا.

500 جرام كحك سادة: 130 جنيهًا.

500 جرام كحك ملبن: 110 جنيهًا.

500 جرام كحك عجوة: 120 جنيهًا.

500 جرام كحك فستق: 190 جنيهًا.

500 جرام كحك بندق: 140 جنيهًا.

العوامل التي تؤثر على أسعار كحك عيد الفطر 2025

تتأثر أسعار كحك العيد في مصر بعدة عوامل منها ارتفاع أسعار المواد الخام، مثل السمنة والدقيق، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل، وهذه العوامل تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار في الأسواق، مما يؤدي إلى زيادات طفيفة كل عام، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، يمكن أن تتزايد تكلفة كحك العيد بشكل ملحوظ في هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

نصائح للمستهلكين قبل شراء كحك العيد

ينصح المستهلكون بمقارنة الأسعار بين المحلات المختلفة قبل الشراء، كما يفضل الكثيرون شراء كحك العيد من المحلات الموثوقة والتي تقدم جودة عالية، كما يمكن البحث عن العروض والخصومات المتاحة خلال فترة العيد لتوفير المزيد من الأموال، وبالإضافة إلى ذلك، يفضل البعض شراء كحك العيد من المحلات التي توفر خدمات التوصيل، مما يوفر الوقت والجهد في التنقل إلى المتاجر.

أهمية شراء كحك العيد المحلي

إلى جانب المقارنة بين الأسعار، ينصح العديد من الخبراء والمستهلكين بشراء كحك العيد من المحلات المحلية التي تقدم منتجات طازجة ومضمونة الجودة، وتختلف جودة كحك العيد بين المحلات، وقد يحتوي كحك بعض المحلات على مواد إضافية أو مكونات غير صحية.

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