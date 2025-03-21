عدد أيام إجازة عيد الفطر للحكومة والقطاع الخاص.. هتأجز كام يوم؟

عدد أيام إجازة عيد الفطر للحكومة والقطاع الخاص، تعتبر إجازة عيد الفطر المبارك فرصة للراحة واستعادة النشاط، ويبحث الكثير من المواطنين عن عدد أيام إجازة العيد، وهذا ما يستعرضه الموجز في التقرير التالي:

عدد أيام إجازة عيد الفطر للحكومة والقطاع الخاص، بحسب ما هو متوقع فأن إجازة عيد الفطر المبارك 2025، لمدة 3 أيام رسمية، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

عيد الفطر المبارك

عدد أيام إجازة عيد الفطر للحكومة والقطاع الخاص، وقد تمنح بعض الجهات العاملين عطلة أطول، خاصة إذا تم ضم يومي الأربعاء والخميس إلى الإجازة، مما قد يجعلها تمتد حتى السبت، ليصل إجمالي عدد الأيام إلى 9 أيام.

متى أول أيام عيد الفطر المبارك؟

أشارت الحسابات الفلكية إلى أنه من المحتمل أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 هو يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، وفي النهاية يكون لدار الإفتاء المصرية الكلمة الأخيرة في تحديد موعد هلال شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك من خلال لجانها الشرعية.

موعد صلاة عيد الفطر 2025

صلاة العيد في القاهرة 6:13 دقيقة صباحًا.

- صلاة العيد في الإسكندرية 6:18 صباحًا

- صلاة العيد في الجيزة 6:14 دقيقة صباحًا

- صلاة العيد في أسوان 6:08

- صلاة العيد في الإسماعيلية: 6:09

- صلاة العيد في أسيوط 6:14

- صلاة العيد في الأقصر: 6:09

- صلاة العيد في البحر الأحمر - القصير 6:02

- صلاة العيد في البحيرة دمنهور: 6:16

- صلاة العيد في بني سويف: 6:14

- صلاة العيد في بورسعيد: 6:08

- صلاة العيد في جنوب سيناء - مدينة أبو زنيمة: 6:06

- صلاة العيد في الدقهلية - المنصورة: 6:12

- صلاة العيد في دمياط: 6:10

- صلاة العيد في سوهاج 6:12

- صلاة العيد في السويس: 6:08

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