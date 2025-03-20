موعد أذان العشاء اليوم 20 رمضان.. يبحث الكثير من المسلمين عن موعد أذان العشاء اليوم لأداء الفريضة في وقتها، خاصة مع اختلاف التوقيت من محافظة لأخرى وفقًا لمواقيت الصلاة المعتمدة من هيئة المساحة المصرية ودار الإفتاء.

ويُعد موعد أذان العشاء اليوم توقيتًا هامًا للمصلين، حيث يحدد بداية الوقت المفضل لأداء صلاة العشاء وصلاة التهجد لمن يرغب في قيام الليل.

موعد أذان العشاء اليوم

الموجز ينقل موعد أذان العشاء اليوم حيث يختلف من محافظة إلى أخرى بفارق دقائق، حيث تعتمد على الحسابات الفلكية التي تأخذ في الاعتبار فروق خطوط الطول والعرض لكل مدينة.

وتوفر المساجد، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية والمواقع الرسمية، تحديثات دقيقة لمواقيت الصلاة يوميًا لضمان معرفة المواطنين بالمواعيد الصحيحة.

ومن الجدير بالذكر أن موعد أذان العشاء اليوم يتغير تدريجيًا على مدار العام وفقًا لحركة الشمس، حيث يتأخر في فصل الصيف ويتقدم في فصل الشتاء.

موعد أذان العشاء اليوم 20 رمضان ومواقيت الصلاة في المحافظات

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:23 م



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:29 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:20 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:55 م

وقت صلاة العشاء 7:10 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م

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