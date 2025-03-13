موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 رمضان ومواقيت الصلاة

موعد أذان العشاء اليوم.. يحرص المسلمون يوميًا على معرفة موعد أذان العشاء، خاصة لأداء الصلاة في وقتها أو الاستعداد لصلاة التراويح في المواسم الدينية مثل شهر رمضان.

ويختلف موعد أذان العشاء اليوم من محافظة لأخرى بفارق دقائق، وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة من هيئة المساحة المصرية ودار الإفتاء.

موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان

الموجز يعرض لكم عبر التقرير التالي تفاصيل موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان فى محافظات مصر.

ويعد موعد أذان العشاء اليوم من المواقيت المهمة للمصلين، إذ يعلن ختام الصلوات المفروضة خلال اليوم، كما يُحدد بداية وقت قيام الليل لمن يرغب في أداء النوافل.

ومع اختلاف مواعيد الأذان بين المحافظات، يبحث الكثيرون عن التوقيت الدقيق للصلاة في مدينتهم، سواء في القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، أسوان، أو أي من المحافظات الأخرى.

موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان فى محافظات مصر

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بالقاهرة 7:18 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بالإسكندرية 7:23 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بطنطا 7:19 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بالمنصورة 7:18 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بالزقازيق 7:17 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بأسيوط 7:17 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بسوهاج 7:14 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان ببنى سويف 7:18 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بالمنيا 7:19 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بقنا 7:11 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بأسوان 7:10 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بمطروح 7:41 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بالغردقة 7:06 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بالإسماعيلية 7:14 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بدمياط 7:17 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بشرم الشيخ 7:05 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بالفيوم 7:19 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بكفر الشيخ 7:17 م

- موعد أذان العشاء اليوم 13 رمضان بالمنوفية 7:20 م

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