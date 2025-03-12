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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 رمضان بمحافظات مصر

موعد أذان العشاء
موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء

موعد أذان العشاء والتراويح اليوم الأربعاء.. وذلك يكون مع حلول اليوم الثاني عشر من أيام شهر رمضان المبارك عام 1446 هـ، وهو الموافق يوم 12 مارس 2025، حيث ينتظر المسلمون في غالب أنحاء جمهورية مصر العربية موعد أذان العشاء والتراويح من الصائمين.

ويمثل هذا الأذان هو انطلاق صلاة العشاء والتراويح، التي تعد من السنن العظيمة في الشهر الفضيل، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في كافة الأنحاء

موعد أذان العشاء والتراويح ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:08 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان العشاء والتراويح ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان العشاء والتراويح ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان العشاء والتراويح ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:13 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

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موعد أذان العشاء والتراويح اليوم الأربعاء في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:21 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:07 مساءً.

موعد أذان العشاء والتراويح ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:14 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:44 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء والتراويح ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة 

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