موعد أذان العشاء اليوم ومواقيت الصلاة خامس أيام رمضان

موعد أذان العشاء والتراويح اليوم الأربعاء.. مع حلول رابع أيام شهر رمضان المبارك 1446 هـ، وهو الموافق يوم 5 مارس 2025، حيث يترقب المسلمون في معظم أنحاء مصر موعد أذان العشاء والتراويح.

ويمثل هذا الأذان انطلاق صلاة العشاء والتراويح، التي تعد من السنن العظيمة في الشهر الفضيل، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء

ويحرص المسلمون على أداء صلاة العشاء والتراويح خلال ليالي شهر رمضان المبارك، وذلك تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبًا بهدف مغفرته، لما تحمله من أجر وثواب عظيم، فهي تعد من أهم العبادات التي تميز أجواء هذا الشهر الكريم وتعكس روحانيته أيضاً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:08 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان العشاء وومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:13 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:21 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:07 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:14 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:44 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

أهم ما يقال وقت سماع الأذان

"لا حول ولا قوة إلا بالله".

وعقب انتهاء الأذان، يُستحب قول الدعاء المأثور عن النبي ﷺ:

"اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته".

ومن المستحب أيضًا الصلاة والسلام على النبي ﷺ بعد الأذان، وقول:

"رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ ﷺ نبيًا ورسولًا".

ويمكن الدعاء بين الأذان والإقامة، فهو وقت تُستجاب فيه الدعوات، كما قال النبي ﷺ:

"الدعاء لا يُرد بين الأذان والإقامة" (رواه الترمذي وأبو داود).

مواقيت الصلاة اليوم

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