اعرف إجازة عيد الفطر يوم الأحد أم الاثنين؟.. أول أيام العيد فلكيًا

إجازة عيد الفطر.. مع دخولنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يتزايد البحث عن إجازة عيد الفطر المبارك وعدد أيامها في مصر، حيث يتطلع الطلاب والعاملون إلي معرفة بداية الإجازة وعدد أيامها.

إجازة عيد الفطر

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز موعد إجازة عيد الفطر وفقًا للحسابات الفلكية في مصر، وتحديد عدد أيام الإجازة بالنسبة للعاملين في القطاعين الخاص والعام.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي من المقرر أن يوافق الأحد 30 من شهر مارس الجاري، ومعها تبدأ أول أيام إجازة عيد الفطر.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك

لاتقل إجازة عيد الفطر المبارك في مصر للعاملين بالقطاعي العام والخاص عن ثلاثة أيام، ووفقا للأجندة الرسمية للأجازات في جمهورية مصر العربية، تم تحديد ثلاثة أيام إجازة عيد الفطر 2025،حيث تبدأ من يوم الأحد 30 مارس الجاري وتمتد إلي الإثنين والثلاثاء.

موعد عيد الفطر المبارك

وفقا للحسابات الفلكية فإن أول عيد الفطر المبارك وشهر شوال يوافق 30 مارس الجاري، علي أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شوال في يوم 29 رمضان 1446هـ لتحديد الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

تقام صلاة عيد الفطر المبارك في مصر صباح يوم الإثنين 31 مارس 2025، و تختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى وفقًا لموعد شروق الشمس، حيث من المقرر أن تُقام الصلاة في محافظة القاهرة مع بلوغ الساعة 6:13 صباحًا، بينما تختلف التوقيتات في باقي المحافظات وفقًا لموقع كل مدينة.

مواعيد الأجازات الرسمية لعام 2025

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير.

الإثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى.

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

الإثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: اجازة المولد النبوي.

الإثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973.

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