اعرف درجة الحرارة أول يوم عيد الفطر 2025 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة

يبحث عدد كبير من المصريين عن درجة الحرارة أول يوم عيد الفطر 2025، كما ينشغل المصريين بمعرفة توقعات طقس عيد الفطر 2025 في مصر وبخاصة بعد موجة الحر التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن درجة الحرارة أول يوم عيد الفطر 2025، وكذلك أهم الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس العيد.

حالة الطقس في عيد الفطر 2025

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس ودرجة الحرارة أول يوم عيد الفطر 2025، مشيرة إلى أن طقس عيد الفطر 2025 قد يشهد أجواء معتدلة خلال النهار ومائلة للبرودة نسبيًا في ساعات الليل والصباح الباكر.

درجة الحرارة أول يوم عيد الفطر 2025

ويأتي عيد الفطر 2025 في موسم الربيع الذي يتميز بالأجواء المعتدلة ودرجة الحرارة المناسبة، كما أن هناك توقعات بتكون شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأوصت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الربيعية، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية خلال عيد الفطر 2025.

الظواهر الجوية لـ طقس عيد الفطر 2025

وبشأن حالة الطقس في عيد الفطر 2025 ونوعية الملابس التي يفضل ارتداؤها خلال أيام العيد، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه على الرغم من موعد انتهاء الشتاء رسميًا في 20 مارس وبداية الربيع 21 من نفس الشهر، فإن تأثيرات الطقس البارد تمتد إلى الأسابيع الأولى من شهر إبريل، ما يجعل ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة الخيار الأنسب خلال عيد الفطر 2025.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة غير مستقرة تمامًا نحو الدفء، حيث سيظل هناك إحساس بالبرودة، خاصة في الفترات المسائية، لذا ينصح بارتداء ملابس شتوية خريفية خفيفة بدلًا من الملابس الصيفية التي لن تصبح ملائمة إلا مع دخول شهر مايو، حين تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بشكل أشد استقرارًا.

وأوضحت الأرصاد أن الملابس الخارجية خلال فترة عيد الفطر 2025 يجب أن تكون مناسبة للأجواء المتقلبة، مع الأخذ في الاعتبار أن ساعات الليل والصباح الباكر ستظل الأجواء باردة نسبيًا.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجة الحرارة أول يوم عيد الفطر 2025

درجة الحرارة أول يوم عيد الفطر 2025

وفيما يتعلق بدرجة الحرارة أول يوم عيد الفطر 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية فمن المتوقع أن تكون علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 25 والصغري 16، والسواحل الشمالية العظمي 25 والصغري 15، وشمال الصعيد العظمي 27 والصغري 13، وجنوب الصعيد 29 والصغري 15.

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