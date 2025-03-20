مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2025.. تعرف عليها

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك.. يعتبر مترو الأنفاق شريان الحياة الرئيسي في مدن القاهرة الكبرى، فهو يعد من وسائل النقل الآمنة التي يعتمد عليها المواطنين في قضاء التزاماتهم اليومية والذهاب أيضاً من وإلى العمل، كما أنه شبكة عملاقة تتيح الأمان والراحة والسرعة وذلك بالإضافة إلى أسعاره القليلة التي تجعله الإختيار الأمثل في غالبية الأوقات.

ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك سوف نتعرف على مواعيد عمل خطوط المترو الثلاثة أثناء فترة إجازة العيد القادمة، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي حول مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وقامت وزارة النقل بتغير مواعيد تشغيل مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة وذلك خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أيضاً أن يواصل العمل بتلك المواعيد خلال إجازة عيد الفطر المبارك كي تتناسب مع المواطنين خلال قضاء هذه العطلة، ولذلك سوف نقدم خلال لكم السطور التالية مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال عيد الفطر المبارك.

مواعيد عمل خطوط مترو الأنفاق في الخطوط الأول والثاني والثالث في عيد الفطر المبارك

الخط الأول المتجهة من حلوان إلى المرج الجديدة يبدأ العمل في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

يتحرك آخر قطار من محطة حلوان في تمام الساعة 12:15 صباحًا.

يتحرك آخر قطار من محطة المرج الجديدة في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

الخط الثاني المتجهة من شبرا الخيمة إلى المنيب يبدأ العمل في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

يتحرك آخر قطار من محطة شبرا الخيمة متجهة إلى المنيب في تمام الساعة 12:40 صباحًا.

يتحرك آخر قطار من محطة المنيب متجهة إلى شبرا الخيمة في تمام الساعة 12:40 صباحًا.

آخر القطارات بين الخطين (الأول والثاني) سوف يتم مقابلتهما في تمام الساعة 1:00 صباحًا.

آخر القطارات بين الخطين (الأول والثالث) سوف يتم مقابلتهما في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

آخر القطارات بين الخطين (الثاني والثالث) سوف يتم مقابلتهما في محطة مترو العتبة وذلك في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

لقاء آخر قطار يتحرك من محطة جامعة القاهرة (بالخط الثالث) في تمام الساعة 12:20 صباحًا.

الساعة 5:15 صباحًا قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة جامعة القاهرة.

الساعة 5:20 صباحًا قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة روض الفرج.

الساعة 5:15 صباحًا قيام أول قطار من محطة روض الفرج متجه إلى محطة عدلي منصور.

الساعة 5:15 صباحًا قيام أول قطار من محطة جامعة القاهرة متجه إلى محطة عدلي منصور.

الساعة 00:02 صباحًا تحرك آخر قطار من محطة عدلي منصور متجه إلى محطة روض الفرج.

الساعة 00:06 صباحًا تحرك آخر قطار من محطة عدلي منصور متجه إلى محطة جامعة القاهرة.

الساعة 00:23 صباحًا تحرك آخر قطار من محطة جامعة القاهرة متجه إلى محطة عدلي منصور.

الساعة 00:26 صباحًا تحرك آخر قطار من محطة روض الفرج متجه إلى محطة عدلي منصور.

الساعة 00:41 صباحًا سوف يلتقي آخر قطار بالخط الأول اتجاه محطة روض الفرج.

الساعة 00:45 صباحًا سيلتقي آخر قطار بالخط الأول اتجاه محطة جامعة القاهرة.

الساعة 00:40 صباحًا سوف يلتقي آخر قطار بالخط الثاني اتجاه محطة جامعة القاهرة.

الساعة 00:45 صباحًا سوف يلتقي آخر قطار بالخط الثاني اتجاه محطة روض الفرج.

سوف ينتهي العمل في تمام الساعة 2:00 صباحًا.

مواعيد عمل كافة خطوط مترو الأنفاق 2025

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