طرق الدفع والحصول على تذاكر القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك..سكك حديد مصر

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر توفير الحصول على تذاكر السفر على كافة القطارات وطرق الدفع عن طريق عدد من الطرق المتباينة وذلك يعد تيسيرًا على جمهور الركاب ومن أجل مواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي، حيث من الممكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر عن طريق التالي:

أسعار تذاكر سفر القطار الصعيد ووجه بحري

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المتباينة.

2- وأيضاً الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

3- وبالإضافة إلى الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي الآتي:- ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول -....... ).

5- وحجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة عن طريق الإتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضى لمدة 15 يوما وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- ومكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات وذلك بعدد 34 مكتبا على مستوى الجمهورية.

7- وأخيراً ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

خطوات دفع تذاكر القطارات

1) أولا الدفع النقدي على كافة شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، ومتوفر أيضاً الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الإلكترونية ( Visa & Master ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة فى المحطات الرئيسية.

2) ثم الدفع على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية ( Visa & Master ).

3) وأيضاً الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو إلكترونيا ببطاقات الدفع الإلكترونية ( Visa & Master ) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

حيث تؤكد أيضاً الهيئة أنها لا تدخر جهدًا من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الضخم الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا وهو أيضاً ما أحدث نقلة النوعية ضخمة في مستوى الخدمة المقدمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لجميع توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وأيضاً فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكل القطاعات.

أسعار تذاكر القطارات في السكة الحديد 2025

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