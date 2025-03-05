كيفية حجز تذاكر السكة الحديد بالتليفون.. إليك الخطوات بالتفصيل

حجز تذاكر السكة الحديد .. تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقديم خدمات جديدة تسهم في تسهيل حياة المواطنين، حيث أعلنت مؤخراً عن إطلاق خدمة حجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول.

وتتيح هذه الخدمة للمسافرين حجز تذاكرهم بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المحطات، مما يوفر الوقت والجهد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات حجز تذاكر السكة الحديد بالتليفون.

خطوات حجز تذاكر السكة الحديد بالتليفون

حجز التذاكر عبر الهاتف أصبح متاحاً عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء الصوتي، الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. يمكن للمستخدمين الاتصال على الأرقام التالية:

الرقم 1661 من الهاتف المحمول.

الرقم 09000661 من التليفون الأرضي.

تبلغ تكلفة المكالمة 1.5 جنيه للدقيقة، وبعد الاتصال، يقوم الموظف بتوضيح تفاصيل الحجز، حيث يتم اختيار المقعد وموعد الرحلة، بعد تأكيد الحجز، يتم إرسال طلب إلى النظام الآلي لإصدار التذكرة.

بعد إصدار التذكرة، يتلقى العميل رسالة نصية تحتوي على رقم الدفع، ليقوم بسداد قيمة التذكرة عبر منافذ الدفع الإلكتروني مثل "فوري"، أو من خلال تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول. وعند إتمام الدفع، يتم إرسال رسالة أخرى تتضمن رابطاً لتحميل التذكرة الإلكترونية على الهاتف المحمول.

وفي يوم السفر، يمكن للراكب الدخول إلى القطار باستخدام البوابات الإلكترونية عبر عرض التذكرة المحفوظة على هاتفه عند الطلب من قبل الكمسري.

حديد مصر

الخدمات المتاحة عبر مركز خدمة العملاء

يعد مركز خدمة العملاء الصوتي جزءاً من الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير خدماتها، ويقدم عدة خدمات للمواطنين:

1. الاستعلام عن مواعيد القطارات: يمكن للمسافرين الاستفسار عن مواعيد القطارات على مختلف الخطوط، مما يسهل التخطيط للرحلات.

2. طرق وقنوات بيع التذاكر: يشمل المركز قنوات بيع متنوعة لتذاكر القطارات في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، التطبيق الهاتفي، ووكلاء البيع.

3. التعامل مع الشكاوى: يمكن للمواطنين تسجيل الشكاوى الخاصة بأي مشكلات قد تواجههم، ويتم تحويلها إلى الجهات المختصة لمعالجتها ومنع تكرارها في المستقبل.

هذه الخطوات والخدمات تعكس حرص الهيئة على تقديم تجربة سفر مريحة وآمنة للمواطنين، وتسهم في تحسين الأداء العام للنقل بالقطارات في مصر.

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