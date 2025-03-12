كيفية حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2025 وطرق الحصول عليها بسهولة

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن توفير قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2025، والزيادة في عدد القطارات تأتي لتلبية احتياجات المسافرين، خاصة في خطوط الوجه القبلي، التي تشهد عادة إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتيسير سفر المواطنين وضمان راحتهم، بالإضافة إلى تقليل الازدحام على القطارات المتاحة.

ويعرض لكم الموجز خطوات حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2025 والمواعيد الإضافية.

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طرق حجز التذاكر

الموقع الإلكتروني: يمكن حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر من هنا .

التطبيق المحمول: يوفر تطبيق "سكك حديد مصر" المتاح على متجري "Play Store" و"App Store" حلاً سهلاً للحجز.

خدمة العملاء الهاتفية: يمكن الاتصال بالرقم 1661 للاستفسار والحجز.

شبابيك الحجز في المحطات: تتيح هيئة السكك الحديدية شراء التذاكر مباشرة من شبابيك التذاكر في المحطات.

مكاتب البيع المعتمدة: يمكن حجز التذاكر من خلال وكلاء البيع المعتمدين مثل "فوري" و"أمان".

مواعيد بدء الحجز

فتح باب حجز التذاكر سيكون يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وقد تم تحديد مواعيد حجز الرحلات التي تبدأ من منتصف مارس 2025، مع تخصيص يوم لكل تاريخ حجز وفقًا للجدول المحدد من قبل الهيئة، ويتيح هذا النظام للمسافرين الحجز بشكل منظم وسهل، مع تحديد المواعيد المناسبة لهم، وينصح المسافرون بمتابعة المواعيد المحددة لتجنب أي تأخير أو صعوبة في الحصول على التذاكر.

أهمية الحجز المبكر

تُوصي هيئة السكك الحديدية بحجز التذاكر مبكرًا لتفادي أي تأخير في الحصول على التذاكر، خاصة في الأيام التي تشهد زيادة في الإقبال، مثل أيام عطلة عيد الفطر، كما أن الحجز المبكر يساعد في تحديد مكان جلوس مناسب، ويجنب المسافرين الازدحام الذي قد يحدث في اللحظات الأخيرة.

تسهيل السفر عبر سكك الحديد

تسعى هيئة سكك حديد مصر إلى توفير تجربة سفر مريحة وآمنة لجميع الركاب، من خلال توفير خيارات حجز متعددة وتسهيل الوصول إلى التذاكر، ما يضمن لركاب القطارات الاستمتاع برحلة مريحة خلال فترة العيد، كما تعمل الهيئة على تقديم خدمات إضافية، مثل قطارات الدرجة الأولى والقطارات المميزة، لضمان توفير خيارات متنوعة للمسافرين.

تدابير خاصة للسلامة والراحة

مع زيادة الإقبال على السفر في فترة العيد، تحرص هيئة السكك الحديدية على اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة المسافرين، مثل تكثيف إجراءات التفتيش الأمني، وتوفير وسائل الراحة داخل القطارات، مثل تكييف الهواء وتنظيف القطارات بشكل دوري، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تقديم خدمات استثنائية، مثل توفير وجبات خفيفة للمسافرين على الرحلات الطويلة، لضمان أن يكون السفر أكثر راحة ومتعة.

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