مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر 2025.. تعرف عليها

مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر 2025.. مع اقتراب العيد، تزداد التساؤلات حول مواعيد عمل وسائل النقل العامة، خاصة مترو الأنفاق، الذي يعد من أبرز وسائل النقل في القاهرة الكبرى.

ومع عطلة عيد الفطر 2025، أعلنت هيئة مترو الأنفاق عن تعديل مواعيد العمل خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين الذين يسافرون أو يتنقلون داخل العاصمة للاحتفال بالعيد.

مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر 2025

ويقدم لكم الموجز مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر 2025.

مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2025:

وتضم مواعيد مترو الأنفاق الخطوط الثلاثة:

الخط الأول (حلوان - المرج): سيتم تعديل مواعيد التشغيل لتبدأ من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 صباحًا.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب): سيعمل من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 صباحًا.

الخط الثالث (العتبة - الأهرام): سيكون متاحًا من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 صباحًا.

زيادة عدد القطارات:

ستقوم هيئة المترو بزيادة عدد القطارات لتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل خلال العيد.

سيتم تشغيل القطارات بكثافة أكبر، خاصة في الساعات الأولى من الصباح وفي الفترة المسائية بعد صلاة العيد.

الراحة اليومية بين القطارات:

سيتم تقليل الفترات بين القطارات لتسهيل التنقل على الركاب ،ويُتوقع أن تتراوح الفترة بين كل قطار وآخر من 3 إلى 5 دقائق في أوقات الذروة.

تعزيز خدمات الأمن:

تعزيز الخدمات الأمنية داخل محطات المترو لضمان سلامة الركاب خلال فترة الأعياد.

تشغيل المرافق بشكل كامل:

سيتم تشغيل جميع المحطات بشكل كامل، وستتم متابعة عمليات الصيانة بشكل دوري لضمان سير المترو بكفاءة.

نصائح للمواطنين أثناء السفر:

يفضل للمواطنين أن يحرصوا على الخروج مبكرًا خلال الأيام الأولى من العيد بسبب الازدحام المتوقع في محطات المترو.

يجب على الركاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والتأكد من ارتداء الكمامات داخل محطات المترو للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

من المهم متابعة أي تحديثات من هيئة المترو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أو عبر الإعلانات في المحطات.

وتسعى هيئة مترو الأنفاق دائمًا لتوفير خدمة مريحة وسريعة للمواطنين، وخاصة في فترة الأعياد، ومن خلال تعديل مواعيد العمل وزيادة عدد القطارات، تضمن الهيئة أن جميع الركاب سيحظون بتجربة سفر مريحة وآمنة خلال إجازة عيد الفطر 2025.

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