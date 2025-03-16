مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025 كافة الخطوط

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025.. عدلت وزارة النقل، مواعيد عمل مترو الأنفاق، وذلك مع بداية أول يوم في شهر رمضان المبارك 2025، كي تناسب مواعيد العمل مع بداية شهر رمضان الكريم.

ومن المقرر أيضاً أن يستمر العمل بمواعيد شهر رمضان خلال عيد الفطر المبارك، لكي تناسب جمهور الركاب طوال أيام العيد، حيث يستمر مد فترات عمل مترو الأنفاق لساعة إضافية.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025

ومواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025 فى الخطين الأول والثاني خلال عيد الفطر المبارك 2025:

يبدأ الخط الأول يوم السبت القادم العمل من حلوان للمرج الجديدة 5:15 صباحاً.

وآخر قطار يقوم من محطة حلوان 12:15 صباحاً، ويقوم ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحاً.

أما مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025 بالخط الثاني: يبدأ عمل أول قطار من شبرا الخيمة 5:15 صباحاً.

ويقوم أيضاً آخر قطار من شبرا ومن المنيب 12:40 صباحاً.

وسوف يتم مقابلة أخر القطارات بين الخطين 1:00 صباحًا.

وبالإضافة إلى لقاء أخر القطارات بين الخط الأول والثالث 12:30 صباحاً.

ولقاء أخر القطارات بين الخط الثانى والثالث بالعتبة 12:30 صباحاً.

وأخيراً لقاء أخر قطار يغادر جامعة القاهرة بالخط الثالث 12:20 صباحاً.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025 الخط الثالث الأخضر

ويتم تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة كي يتم إغلاق المحطة فى الساعة 2:00 صباحاً وذلك بدلاً من 1:00 صباحاً.

وقيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحاً.

وأيضاً قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحاً.

وقيام أول قطار من روض الفرج إتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحاً.

وبالإضافة إلى قيام أول قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحاً.

وقيام آخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:06 صباحاً.

ثم قيام آخر قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج الساعة 00:02 صباحاً.

وسوف يتم قيام آخر قطار من روض الفرج إتجاه عدلى منصور الساعة 00:26 صباحاً.

وأخيراً قيام آخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة 00:23 صباحاً.

ومن المقرر أيضاً انتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحاً، واتجاه روض الفرج الساعة 00:41 صباحاً، وانتهاء الربط مع الخط الثاني فى محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:40 صباحاً، واتجاه روض الفرج الساعة 00:45 صباحاً.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر 2025

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