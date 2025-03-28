بلاغ رسمي ضد البلوجر رورو البلد بتهمة خدش الحياء والتعدي على القيم الأسرية

تواجه البلوجر "رورو البلد" أزمة قانونية كبيرة بعد تقديم بلاغ رسمي ضدها للنائب العام، يتهمها بنشر محتوى غير لائق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك". ووفقًا للبلاغ، فإن المحتوى الذي تقدمه يتعارض مع القيم الأسرية ويخدش الحياء العام، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

تفاصيل البلاغ المقدم ضد رورو البلد

أوضح المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ، أن المحتوى الذي تبثه البلوجر يتنافى مع الأخلاق العامة، ويهدف إلى تحقيق مكاسب مادية من خلال إثارة الجدل. وأشار إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة المادتين 25 و26 اللتين تجرّمان نشر أي محتوى يضر بالقيم الأسرية أو يخدش الحياء العام.

تحقيقات النيابة وتطورات القضية

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المحامي مقدم البلاغ، حيث أكد أن المحتوى الذي تقدمه "رورو البلد" يتجاوز حدود حرية التعبير، ويتضمن مشاهد اعتبرها غير لائقة. ووفقًا للمصادر، فإن النيابة العامة تدرس حاليًا الأدلة المقدمة ضد البلوجر، وقد يتم استدعاؤها للتحقيق خلال الأيام القادمة لمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها.

رورو البلد

القوانين التي قد تواجهها البلوجر

في حال ثبوت التهم عليها، قد تواجه "رورو البلد" عقوبات قانونية وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينص على معاقبة كل من ينشر محتوى يخالف القيم المجتمعية بالحبس أو الغرامة أو بكلا العقوبتين معًا، وهو ما يضعها أمام احتمال مواجهة عقوبات صارمة.

الجدل المجتمعي حول محتوى السوشيال ميديا

أثارت القضية جدلًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن ما تقدمه البلوجر يندرج ضمن حرية التعبير، ومعارض يعتبر أن هذا المحتوى يمثل خطرًا على أخلاقيات المجتمع، ويستوجب المحاسبة القانونية.

هل تكفي القوانين الحالية لضبط المحتوى الرقمي؟

تعيد هذه القضية النقاش حول مدى قدرة القوانين الحالية على ضبط المحتوى المنشور عبر الإنترنت، خاصة مع انتشار الظواهر السلبية التي تعتمد على الإثارة لجذب المشاهدات. فهل ستكون هذه الواقعة سببًا في تشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني، أم ستبقى الأمور كما هي.

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